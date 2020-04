Comment le Hall of Famer Steve Hutchinson a eu un impact sur l’agence libre de la NFL

Steve Hutchinson a obtenu une place au Temple de la renommée du football professionnel en étant l’un des joueurs de ligne offensive intérieure les plus méchants et les plus dominants à avoir jamais joué. Mais son héritage durable dans la NFL n’avait que peu à voir avec ses prouesses de blocage.

L’ancien gardien, qui a joué pour les Seahawks, les Vikings et les Titans au cours de sa carrière de 12 ans, est responsable d’un changement de règle qui affecte toujours le libre arbitre aujourd’hui. En raison de Hutchinson, les clauses de «pilule empoisonnée» sont illégales dans les contrats de la NFL.

Les Vikings ont utilisé un tour sournois pour atterrir Steve Hutchinson

Il existe plusieurs façons différentes pour une équipe d’empêcher un joueur de partir en libre agence. Si un nouveau contrat ne peut pas être convenu, les équipes de la NFL sont autorisées à utiliser une étiquette de franchise pour garantir essentiellement au moins une autre année de services de ce joueur. Une option moins chère et moins utilisée est la balise de transition.

Cette dernière balise permet à un joueur de faire ses achats sur le marché de l’agence libre, mais donne à son équipe d’origine la possibilité de correspondre à toute offre de contrat qu’il reçoit.

Les Seahawks ont donné à Hutchinson l’étiquette de transition après sa saison All-Pro en 2005. Il a commencé à négocier avec les Vikings, mais ils avaient la lourde tâche de lui proposer une offre si riche que les Seahawks seraient d’accord pour laisser partir un joueur de ligne offensif d’élite. Le Minnesota a donc décidé d’être créatif et d’ajouter à la place une clause «pilule empoisonnée».

Les Vikings ont donné à Hutchinson un contrat qui garantissait que son salaire entier serait garanti si tout autre joueur de ligne offensif de l’équipe avait un salaire plus élevé. Ce n’était pas un problème pour le Minnesota. Le contrat de 49 millions de dollars sur sept ans serait l’accord le plus lucratif pour un joueur de ligne des Vikings. Cependant, les Seahawks avaient le futur plaqueur offensif du Temple de la renommée Walter Jones, qui a signé un accord de sept ans en 2005 d’une valeur de plus de 50 millions de dollars.

Seattle ne pouvait pas égaler l’offre sans ruiner sa situation de plafond salarial. Il a déposé un grief auprès de la ligue alléguant que le contrat était injuste, mais un arbitre a statué en faveur des Vikings.

Les Seahawks ont immédiatement cherché à se venger

Seattle a recruté le receveur des Vikings, Nate Burleson – un agent libre restreint qui avait été proposé par le Minnesota – pour une offre de 49 millions de dollars sur sept ans quelques jours seulement après avoir perdu Hutchinson. Oui, ce sont exactement les mêmes termes que les Vikings utilisaient pour arracher Hutchinson, avec la mise en garde que 34,5 millions de dollars de l’accord de Burleson étaient dans une option d’équipe de trois ans à la fin du contrat.

Les Seahawks ont ajouté une pilule empoisonnée pas si subtile qui leur soit propre: le contrat de Burleson serait entièrement garanti s’il jouait cinq matchs ou plus dans l’État du Minnesota.

La plaisanterie était toujours sur les Seahawks, cependant. L’offre restreinte d’agence libre signifiait qu’ils devaient envoyer un choix de troisième ronde aux Vikings pour signer Burleson. Cela n’a pas aidé que Burleson ait obtenu en moyenne 439,5 verges de réception en quatre saisons avec les Seahawks. Pendant ce temps, Hutchinson a été Pro Bowler lors de ses quatre premières saisons avec les Vikings et un All-Pro en trois.

Lorsqu’une nouvelle convention collective a été signée en 2011, elle comprenait un libellé garantissant qu’aucune équipe ne pouvait être foutue comme Seattle. Une partie de l’ABC se lit comme suit:

“Aucune feuille d’offre ne peut contenir une clause principale qui créerait pour l’ancien club des droits ou des obligations qui diffèrent de quelque manière que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, le montant de l’indemnité qui serait versée, les circonstances dans lesquelles l’indemnisation serait garantie ou circonstances dans lesquelles d’autres droits contractuels seraient ou ne seraient pas acquis) des droits ou obligations que cette Durée principale créerait pour le Club étendant la Fiche d’Offre (c’est-à-dire, pas de «pilules empoisonnées»). »

Ce paragraphe est l’impact le plus significatif de Hutchinson sur l’histoire de la NFL. S’il n’avait pas été inséré, de nombreuses transactions intersaison au cours de la dernière décennie auraient pu avoir des résultats différents.

La NFL serait très différente avec des clauses de pilule empoisonnée

Les Vikings et les Seahawks ont créé un dangereux précédent en 2006. Le Minnesota a rédigé une offre intelligemment formulée qui ne pouvait pas être égalée. Seattle était vengeur.

Si les contrats pouvaient continuer à être rédigés de cette manière, il est difficile d’imaginer qu’un joueur recevrait à nouveau le tag de transition. En 2014, les Jaguars ont signé avec le centre Alex Brown des transitionnels un contrat de 42 millions de dollars sur cinq ans. Cleveland n’a pas attendu longtemps pour égaler l’accord. Mais que se passerait-il si les Jaguars étaient autorisés à ajouter une clause garantissant le salaire entier de Mack s’il jouait plus de cinq matchs dans l’État de l’Ohio?

En 2018, les Packers ont tenté de retirer le cornerback des Bears, Kyle Fuller, de Chicago avec un contrat de 56 millions de dollars sur quatre ans. Il a été égalé et Fuller a obtenu des hochements de tête au Pro Bowl à chacune des deux dernières saisons en tant que membre des Bears.

L’agence libre restreinte serait également une zone de guerre. Tout joueur soumissionné pourrait être signé avec une feuille d’offre incomparable, en supposant qu’une équipe accepterait de perdre un choix de repêchage dans le cadre de l’acquisition.

Les Vikings et les Seahawks ont ouvert la boîte de Pandore avec leurs offres de contrat manifestement inclinées. La NFL a claqué cette boîte dès qu’elle le pouvait. La carrière du Temple de la renommée de Hutchinson n’a jamais été aussi influente que cela.