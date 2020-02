Comment le jeu limité de Kyrie Irving en 2019-20 nuit aux Nets pour 2020-2021

Autant 2020-2021 est censé être le début de quelque chose de plus grand pour les Brooklyn Nets avec le retour de Kevin Durant à venir, il était important pour ce groupe de jouer ensemble autant que possible en 2019-2020.

Kyrie Irving, Garrett Temple, Taurean Prince et Wilson Chandler sont tous nouveaux cette année – tout comme Timothe Luwawu-Cabarrot, qui a obtenu sa place au milieu de la saison. Alors que Caris LeVert, Spencer Dinwiddie et d’autres joueurs qui sont revenus des Nets 2018-19 ont beaucoup joué avec Temple, Prince, Chandler et Luwawu-Cabarrot, leurs opportunités avec Irving ont été limitées.

Maintenant qu’Irving a été exclu pour l’année, non seulement les choses deviennent plus difficiles pour les joueurs, mais les choses n’ont pas été plus faciles pour Kenny Atkinson.

Vous vouliez un peu de temps pour arranger les choses, travailler sur notre continuité et évidemment travailler sur la chimie de l’équipe et comment nous allons l’utiliser. C’est la partie décevante. Nous n’allons pas avoir cette opportunité. Nous devrons recommencer la saison prochaine et le découvrir rapidement. Mais c’est la partie décevante.

Atkinson a ajouté:

Je ne sais pas s’il y en a assez, surtout quand tu jettes Kevin dans le mix. Je pense que ça va être une structure différente, une chimie différente, des rotations différentes.

Marks a maintenant des points d’interrogation similaires devant lui alors qu’il cherche à réévaluer la liste après ce qui a été “une sorte d’année de montagnes russes”:

Lorsque vous ne disposez pas d’un échantillon massif, cela rendra les choses difficiles.

Citations fournies par Ky Carlin du USA TODAY Sports Media Group.

.