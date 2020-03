Comment le QI de LeBron James prolongera sa carrière, par Jason Kidd

«Il y a beaucoup de gens dans la ligue avec le corps de LeBron. Il n’y a personne dans la ligue avec son cerveau. ” C’est ainsi que l’entraîneur-chef des Los Angeles Clippers, Doc Rivers, a décrit ce qui sépare vraiment l’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James de ses pairs.

Le coéquipier olympique de James, membre du Temple de la renommée du basket-ball et actuel entraîneur adjoint des Lakers, Jason Kidd – qui possède lui-même l’un des plus grands esprits du basket-ball de tous les temps – a fait écho à l’évaluation de Doc. Le légendaire meneur de jeu a estimé que l’esprit d’élite de LeBron allait prolonger sa carrière, plus que toute autre qualité physique.

«Ça va l’aider à jouer jusqu’à ses 40 ans… Son QI va toujours l’aider parce qu’il va pouvoir faire moins de pas, non? Au lieu de courir une course de six milles, il peut courir une course de cinq milles juste à cause de son QI », a déclaré Jason Kidd à propos de LeBron James, par Melissa Rohlin de Sports Illustrated.

Dans la pièce SI, LeBron a reconnu sa capacité à se souvenir de presque chaque moment des jeux – un pouvoir que les grands athlètes historiques comme Larry Bird et Ted Williams peuvent exploiter de manière unique.

“Il pourrait être le dernier gars sur le banc de l’équipe, mais il sait qu’il est gaucher, c’est un tireur, ne vous laissez pas aller sous lui, c’est un pilote, des trucs comme ça”, a déclaré le gardien des Lakers Quinn Cook. «Il fait attention au jeu, il le regarde et il étudie. Il nous aide à nous préparer juste avec sa voix. »

Les éloges de Kidd pour le QI de LeBron sont clairement réciproques. Selon Kevin Arnovitz d’ESPN, James a reconnu que Kidd est la seule personne vivante qui voit le jeu de basket-ball avec son niveau de clarté.