Comment le super-agent de la NBA, Mark Bartelstein, a géré son travail pendant l’arrêt de la saison – The Athletic

Mark Bartelstein a entendu parler pour la première fois du nouveau coronavirus lorsque la nouvelle a commencé à couler de Chine, fin décembre et début janvier. Il avait quatre clients jouant dans la Ligue chinoise de basket-ball. Il a commencé à se demander ce que cela signifiait. À quel point cela allait-il être dangereux?

Il a également des clients en Europe, et il a vu ce qui est maintenant une pandémie mondiale se propager d’un pays à l’autre. Il a vu les cas augmenter en Espagne, en Italie et en France.

“À ce moment-là, parce que nous étions tellement connectés à ce qui se passait là-bas et que nous comprenions à quel point cela devenait mauvais en Europe”, a-t-il dit, “c’est à ce moment-là que vous comprenez, OK, cela vient ici et probablement aux États-Unis.”

Peu de joueurs de basket-ball ont pu observer le développement international de COVID-19 avec un point de vue plus personnel que Bartelstein. L’agent de haut niveau compte trois Knicks parmi les nombreux joueurs de la NBA et plusieurs stars qu’il représente, et l’agence qu’il a fondée, Priority Sports, …

