Comment le Thunder a construit la meilleure programmation de la NBA en utilisant trois gardes de sécurité

Les graines du trio le plus efficace, amusant et conventionnel de cette saison NBA ont été plantées en juillet, lorsque l’entraîneur-chef d’Oklahoma City Thunder, Billy Donovan, a rapidement réalisé que trois de ses cinq meilleurs joueurs étaient des meneurs: Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder.

Donovan a d’abord lu le chevauchement de position comme un dilemme extrêmement commode. Il a fantasmé sur leur compatibilité et sur toutes les différentes manières dont leur infraction pourrait fourmiller. Mais rien de tout cela ne serait possible à moins que les trois n’embrassent l’altruisme dans un environnement qui, au lendemain de la demande commerciale de Paul George, était ostensiblement défini par une philosophie de chacun pour soi.

«J’ai beaucoup réfléchi cet été à jouer ces trois gars ensemble», a déclaré Donovan à SB Nation. “Je ne savais pas comment cela fonctionnerait parce qu’en tant qu’entraîneur, vous avez une vision de la façon dont vous voulez qu’ils jouent, mais vous aussi, à l’intérieur de cette vision, vous devez vous assurer que tous les trois jouent à leurs forces.”

Même si l’idée même d’une position est de plus en plus désuète dans la NBA d’aujourd’hui, vendre à ceux qui s’attendent à orchestrer l’offensive avec le ballon entre les mains des minutes où cela pourrait ne pas être le cas ne serait pas facile. Avant le camp d’entraînement, tous les trois se sont assis avec Donovan pour discuter des avantages du sacrifice, du mouvement de la balle et de l’homme, et des innombrables façons dont ils peuvent se faciliter la vie les uns aux autres lorsque tous sont sur le sol, en particulier en période de crise.

«Nous devions venir sur la même longueur d’onde», a déclaré Schroder à SB Nation. “Nous avons dû nous parler.”

En camp d’entraînement, Donovan se souvient d’une chimie instantanée. Paul, Schroder et Gilgeous-Alexander avaient un désir immédiat de s’impliquer mutuellement. Ils étaient constamment conscients de qui était chaud ou qui avait le meilleur match.

«J’ai vu une incroyable générosité de tous, pour m’assurer qu’ils se connaissaient tous:« Je n’ai pas besoin d’avoir le ballon tout le temps. Nous pouvons tous jouer ensemble », a déclaré Donovan.

Certaines équipes de basket-ball ne se découvrent jamais. Ils ne peuvent pas trouver le bon système offensif, la bonne rotation ou la bonne stratégie défensive. Pour un million de raisons différentes. Dans un univers alternatif, Oklahoma City aurait pu facilement voir leurs trois gardes comme un obstacle injouable. Au lieu de cela – à 21-16, cinq matchs devant les huit têtes de série et quatre matchs derrière les deux têtes de série – ils pourraient être le triumvirat le plus puissant de la NBA. Il y a 536 combinaisons de trois joueurs qui ont enregistré au moins 200 minutes cette saison. Paul, Schroder et Gilgeous-Alexander mènent tous au classement net, surclassant les adversaires de 26,7 points pour 100 possessions, avec une note offensive et défensive qui se classerait au premier rang par mille de pays.

En tant que groupe d’improvisateurs pragmatiques qui réalisent des décalages créés par leur propre vitesse, gravité et perception rythmique apparaîtront inévitablement sur chaque possession, ils ont contribué à transformer Oklahoma City en une intelligencia de basket-ball.

Ils ont eu du succès indépendamment de qui d’autre est sur le terrain, mais lorsqu’ils sont associés à Danilo Gallinari et Steven Adams, il se peut qu’aucune équipe dans toute la ligue ne puisse les ralentir. Pensez-y: combien de listes ont trois joueurs qui peuvent habilement couvrir Paul, Gilgeous-Alexander ou Schroder, et quelles sont les chances qu’au moins un ne mouille pas sa propre infraction au moment du coup dur?

“La plupart des équipes ont un ou deux très bons défenseurs”, a déclaré Gilgeous-Alexander à SB Nation. «Il est rare que vous trouviez une équipe avec trois très bons défenseurs. Il est difficile pour eux de nous garder tous les trois en même temps. C’est quelque chose auquel je me suis adapté et cela me rendra meilleur à long terme. ”

Gilgeous-Alexander, Paul et Schroder sont tous à des étapes différentes de leur carrière, mais chacun connaît une saison individuelle incroyable sans marcher sur les pieds d’un autre. Ils peuvent exécuter des pick-and-rolls efficaces et marquer aux trois niveaux, mais le font à leur manière, à leur propre rythme. Schroder est flou, Paul est sous contrôle et Gilgeous-Alexander existe quelque part entre les deux, un prodige déséquilibré de 6’5 dont l’imprévisibilité s’intègre parfaitement aux deux autres.

S’affronter contre eux en tant que défense fixe est déjà assez difficile, mais essayer de s’organiser pendant la transition est presque impossible. Regardez ce qui se passe lorsque Patrick Patterson et Landry Shamet ne parviennent pas à correspondre correctement dans le jeu à l’heure ci-dessous:

Ou comment les Charlotte Hornets pensent que leur défense de transition est parfaite … jusqu’à ce que Gilgeous-Alexander remarque que Miles Bridges a récupéré Paul:

Une possession de 24 secondes est une éternité pour les défenses qui tentent d’empêcher trois gestionnaires de balle ingénieux et créatifs de transformer la panique en opportunité. Les jeux ne se cassent pas, ils évoluent.

Lorsque tous les trois se partagent la parole, le pourcentage d’objectifs effectifs d’Oklahoma City est de 58,7%, ce qui est près de 3% supérieur à celui des Milwaukee Bucks en première place. Mais ce qui les rend si fascinants, c’est la fréquence à laquelle ils opèrent à partir du milieu de gamme, où plus de coups sont lancés que sur le bord ou derrière la ligne à trois points.

C’est principalement grâce au cerveau de la galaxie de Paul, à des couvertures de pick-and-roll fantaisistes avec un sens de l’élite, de l’anticipation et un pull-up qui ne se trompe jamais. À 34 ans et au rythme de ces unités, il est toujours en mesure de faire du patin à roulettes dans et autour des défenses pour obtenir un seau quand il en veut un, et il perce actuellement 66,2% de ses deux pull-up au quatrième trimestre. (Personne n’en a tenté plus cette saison.) Il a également marqué 103 points dans l’embrayage, soit 20 de plus que tout autre joueur.

“Dennis et nous tous, nous avons une blague”, a déclaré Paul. “Quand nous arrivons au coude, nous hurlons” layup “parce que c’est notre version d’un lay-up.”

Après un congé sabbatique de deux ans à Houston, où il a effectué moins de pick-and-rolls et n’a pas été désigné pour organiser l’infraction comme il le ferait normalement, Paul revient une fois de plus sur la formule éprouvée de Point Dieu qui l’a fait un Temple de la renommée au premier tour. À l’heure actuelle, 49,3% de ses biens se terminent comme un handballeur pick-and-roll. Sur les Rockets, c’était 36,4%.

Le timing ne pourrait pas être meilleur, car de plus en plus d’équipes se sentent incitées à jouer les pourcentages. De longues paires sont les bienvenues avec un paillasson, et Paul est plus qu’heureux de marcher dessus.

Quand la défense se lève pour prendre son coup, c’est là que l’instinct de tous les autres peut briller:

Paul a été essentiel, acteur et réalisateur à la fois. Mais le génie derrière les décors OKC chaque fois qu’ils deviennent petits est l’interchangeabilité des rôles. Gilgeous-Alexander et Schroder ont en moyenne plus de possessions pick-and-roll que Harden, Jimmy Butler et LeBron James; Schroder fait 52 pour cent de ses longues paires et Gilgeous-Alexander est leur meilleur buteur. Tout le monde coupe. Tout le monde dérive. Tout le monde comprend le timing et les angles et où être, avec ou sans ballon.

“Nous avons des meneurs d’élite qui peuvent aller prendre des décisions, donc c’est assez unique”, a déclaré Schroder à SB Nation. “Mais j’aime ça. C’est vraiment, vraiment difficile à garder. ”

L’offensive n’est pas un problème et, contrairement à la plupart des files d’attente à trois gardes qui ont tendance à se dégonfler à l’autre bout, la défense non plus. Steven Adams aide en tant que défenseur arrière qui engloutit les rebonds, mais les trois gardes ont également fait un travail admirable dans leurs propres missions. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ces alignements ont eu autant de succès cette saison, la défense est tout ce dont Paul voulait parler.

«Nous sommes tellement polyvalents que nous pouvons vous imposer tous les types de défenseurs. Shai a finalement appris à défendre le poste, cela ne lui a pris que 25 matchs », a-t-il déclaré en souriant. «Mais Dennis et moi aussi nous mélangons. Dennis est un ravageur, ramassant 94 pieds. “

Ils accordent 97,3 points pour 100 possessions. L’écart entre ce nombre et les Bucks de Milwaukee en première place est également ce qui se situe entre les Bucks et les Brooklyn Nets, classés 14e. Mais leur marge d’erreur est probablement plus étroite qu’elle ne le serait autrement. Adams est solide, mais aussi légèrement étiré dans certains matchs. Regardez ce jeu contre Denver, où Gilgeous-Alexander ne parvient pas à faire pivoter le coin du côté faible, ce qui fait reculer le centre d’OKC, puis se précipite pour disputer les trois de Nikola Jokic.

Voici à quoi ressemble ce même jeu lorsque le commutateur Thunder. Dans les deux cas, on peut voir Paul dire à son coéquipier de 21 ans où se rendre.

Une partie du succès du Thunder avec cette formation est due au fait que les adversaires ne frappent que 28,5% de leurs trois, et les équipes qui peuvent jouer petites avec plus de muscle sur l’aile peuvent être un problème à l’avenir. Mais grâce à la façon dont OKC prend soin du ballon et à la fréquence à laquelle il arrive sur la ligne des lancers francs, il est en mesure de revenir en défense et de s’installer sur le demi-terrain.

En général, Donovan est beaucoup moins préoccupé par un désavantage lié à la taille que par le désir de garder au moins deux de ses gardes sur le sol à tout moment. Quand deux des trois sont sur le banc, ça a été un désastre.

Depuis Thanksgiving, les files d’attente avec Paul, Schroder et Gilgeous-Alexander ont duré en moyenne 7,7 minutes par match. Avant cela, ils ne comptaient que 4,9. (Le Thunder avait une fiche de 7-11 avant Thanksgiving, et a été un meilleur de la Conférence de l’Ouest 15-5 depuis.) Ils clôturent à peu près chaque première moitié et quatrième trimestre avec ces trois gardes – qui, soit dit en passant, se classent deuxième, troisième et quatrième en embrayage plus / moins – mais essayons également de trouver des moyens de les utiliser au troisième trimestre.

“Pour Chris, il sort généralement comme environ six minutes et Dennis vient jouer avec Shai, donc vous avez ces gars-là et vous passez en quelque sorte le premier trimestre, puis vous entrez dans le deuxième trimestre et vous pouvez en quelque sorte les obtenir tous là-bas pour fermer », a déclaré Donovan. “Mais vous devez aussi regarder depuis combien de temps un gars est au sol, depuis combien de temps il joue, est-il bien reposé, et vous essayez de garder deux des trois sur le sol à tout moment.”

C’est l’équilibre naturel qui accompagne tout groupe de personnel aussi excentrique. Il y a plus d’un mois, j’ai mis en doute leur composition à trois gardes dans mon cahier, faisant référence à l’expérience de les regarder comme une marche sur la corde raide qui m’a fait me pencher en avant sur mon siège, anticipant soit une chute tragique, soit la première étape triomphale de la autre côté. Aussi grande qu’elle ait été, la volatilité inhérente qui est liée aux files d’alignement, cette légère, justifiait un peu de scepticisme, et pour certains, elle le pourrait toujours. Ce qu’ils signifient, d’un point de vue général, est également discutable. Cela peut-il fonctionner dans les séries éliminatoires (que le Thunder est presque assuré de faire)? Est-ce que cela mérite que Sam Presti fasse un échange gagnant-gagnant avant la date limite?

Mais jusqu’à ce qu’ils trébuchent, le courageux Thunder et leurs trois gardes de point restent un casse-tête que le reste de la NBA n’a pas encore compris. Il n’y a peut-être pas d’histoire plus délicieuse dans toute la ligue.