Comment le vétéran des Rockets P.J.Tucker a mis les pinces sur Kawhi Leonard

Juste en regardant le score de la boîte, il pourrait sembler que le champion des Clippers de Los Angeles et MVP en titre de la finale de la NBA, Kawhi Leonard, a eu une solide sortie jeudi soir à domicile contre les Rockets de Houston.

Bien que les Clippers aient perdu le match, l'attaquant de 6 pieds 7 pouces avait 25 points sur 47,4% des tirs sur le terrain et 40% sur trois points. Il a également saisi neuf rebonds et récolté quatre passes décisives.

Mais les scores de box peuvent parfois être trompeurs. Au quatrième trimestre, alors que le match était en jeu, Leonard n'a marqué que quatre points et a connu un roulement coûteux alors que les Rockets ont pris le contrôle du match.

Qu'est ce qui a changé? L'attaquant vétéran des Rockets P.J.Tucker, qui était parfois limité pendant le match en raison de problèmes graves, a jeté la prudence au vent et a traqué Leonard sur tout le terrain du Staples Center lorsque le match était en jeu. Voici une collection de ses temps forts défensifs:

Gardé par Tucker, Leonard n'a tiré que 4 des 12 (33,3%) et a retourné le ballon deux fois, selon les données de suivi de NBA.com.

"Il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue", a déclaré Tucker après la partie de Leonard. «Il est fort, il est physique. C’est un très bon tireur de tir, un bon tireur de catch-and-shoot. Il peut tout faire. "

"Alors tu dois juste être physique avec lui", a déclaré Tucker à propos de sa stratégie. «Essayez de le faire tomber de ses taches. Essayez de lui faire prendre des photos difficiles. Je viens de mettre mon corps en lui, et cela revient aux joueurs qui jouent. »

Après le match, l'entraîneur des Clippers, Doc Rivers, a distingué Tucker et Russell Westbrook (qui a marqué un sommet de 40 points) pour leurs contributions.

Russ et Tucker étaient les deux gars qui ont changé le jeu pour eux. Je pensais à la défense de Tucker et à la ténacité globale de tout le monde. Celui qu'il a gardé, il a eu chaque balle lâche, il a eu des interceptions, je pensais que son énergie défensive et son intensité avaient changé la donne pour eux.

En plus de sa défense d'élite sur Leonard, Tucker a eu le plus de rebonds de tous les joueurs de chaque équipe à 12 ans – même s'il est trop petit à 6 pieds 5 pouces et également plus âgé (34) que la plupart de ses adversaires.

"Notre défense était la différence", a déclaré l’entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni, à propos de l’exécution de son équipe en fin de match, alors qu’ils avaient une fiche de 15-0 dans les cinq dernières minutes pour prendre les commandes.

D’Antoni a poursuivi:

Même lorsque nous l'avons retourné plusieurs fois, si nous n'avons pas réussi à tirer ou à manquer des tirs, ils n'ont pas marqué. P.J était une grande partie de cela avec sa défense contre Leonard, et il est venu avec des interceptions et des rebonds. Les gars jouaient juste aussi fort qu'ils pouvaient jouer.

Leonard est loin d'être le seul, en ce qui concerne les attaquants de la superstar NBA qui ont parfois lutté contre la défense implacable de Tucker. En septembre, Kevin Durant de Brooklyn a identifié Tucker comme le défenseur le plus dur de la ligue pour lui.

Tucker et les Rockets (19-9) retournent à l'action samedi soir à Phoenix (11-16) pour le deuxième match d'un road trip de quatre matchs sur la côte ouest. Les Rockets ont maintenant remporté huit de leurs 11 derniers matchs au total.

. (tagsToTranslate) news (t) doc rivers (t) houston rockets (t) kawhi leonard (t) los angeles clippers (t) mike d & # 039; antoni (t) p.j. tucker