Comment LeBron James a aidé L.A.à faire face à la mort tragique de Kobe Bryant

Il y a peu de moments plus frappants au lendemain du décès tragique de Kobe Bryant que l’image de la star de Los Angeles Lakers, LeBron James, consolée alors qu’il descendait de l’avion de l’équipe quelques instants après avoir appris le tragique accident. Il ne fait aucun doute que la mort de Kobe a durement frappé LeBron, mais c’est en cette période difficile qu’il est devenu un véritable leader pour son équipe.

Brian Windhorst d’ESPN rapporte que LeBron a joué un rôle central pour les Lakers pendant toute la période de deuil de l’organisation. Le vétéran de 35 ans s’est mis en quatre pour s’assurer que ses coéquipiers étaient en mesure de faire face à cette tragédie du mieux qu’ils pouvaient:

Puis, à la suite de la mort de Bryant, James a travaillé aux côtés de Buss et du directeur général Rob Pelinka pour aider à gérer ses coéquipiers dans les jours émouvants. Alors que Buss et Pelinka ont fourni un soutien à la famille Bryant, James a communiqué avec les membres de l’équipe, puis directement avec Silver, alors qu’il demandait le report d’un match contre les Clippers de Los Angeles parce qu’il ne pensait pas que l’équipe était émotionnellement prête à jouer.

James a compris que c’était une période très délicate pour toute l’équipe et qu’en tant que talisman, il était de sa responsabilité de s’assurer que le bateau restait à flot. La perte d’une légende, d’une idole, d’un mentor et d’un ami n’est pas quelque chose que la plupart des gens sont équipés pour faire face à eux-mêmes, et LeBron s’est assuré qu’ils feraient tous face à cette tragédie en équipe.

Les Lakers continueront de pleurer Kobe Bryant, mais ils ont la chance d’avoir un formidable leader comme LeBron James pour les aider à faire face à cette tragédie. Los Angeles continuera de se battre pour un championnat le reste de cette saison, et cela signifierait qu’une grande partie de la franchise est en mesure de le réussir en ces temps difficiles.