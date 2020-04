Comment LeBron James a remporté 50 000 $ sur Mario Chalmers, selon Dwyane Wade

Lorsque la saison de la NBA se déroule telle quelle, les joueurs ont beaucoup de temps libre, en particulier lorsqu’ils voyagent, sans personne avec qui passer les uns avec les autres. Parfois, cela mène aux jeux vidéo, mais l’un des passe-temps les plus éprouvés de la NBA est de jouer aux cartes. Plus précisément, le jeu Booray. Et les exploits de LeBron James dans le jeu sont devenus la légende, du moins selon son ancien coéquipier du Miami Heat Dwyane Wade.

Wade a participé à un AMA avec Bleacher Report à la fin de la semaine dernière, où l’un des commentateurs a demandé à Wade sa meilleure histoire de jeu d’avion. Ce qui a suivi était une histoire épique de la façon dont Mario Chalmers a perdu 50 000 $ face à LeBron James alors qu’ils étaient tous sur le Heat.

@srichmondBR: Meilleure histoire de jeu d’avion en équipe?

Nous avons fait BEAUCOUP de jeu… Je ne sais pas ce que les gens pensent être de bonnes histoires de jeu sur la perte d’argent hahah. Le plus mémorable a été Mario Chalmers. Nous avons joué à ce jeu appelé Booray. Vous pouvez mettre un fantôme dans le jeu et le fantôme fane le pot. Et Mario Chalmers gagnait. LeBron était le fantôme et la dernière main qu’il a renversée a battu Mario Chalmers et je pense qu’il était sorti comme 50K ou quelque chose comme ça. Le moment a été si dramatique et nous avons monté et descendu de l’avion en hurlant et en hurlant parce qu’il n’y a aucun moyen que vous perdiez contre le fantôme qui est aussi grand que lui au début du jeu. C’était fou