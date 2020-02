Comment l’embauche de Leon Rose avec les Knicks peut affecter LaMelo Ball

Les New York Knicks, au milieu d’une nouvelle saison perdante, continuent de subir des changements au front-office et en marge cette saison. Mais la franchise semble sur le point d’atterrir un nouveau président d’équipe dans l’éminent agent Leon Rose de la Creative Artists Agency (CAA). L’embauche d’un ancien agent suit le chemin emprunté par les Golden State Warriors en embauchant Bob Meyers et, plus récemment, les Los Angeles Lakers en embauchant Rob Pelinka.

Rose, l’un des intermédiaires de la ligue, était l’agent de nombreux joueurs de premier plan de la ligue, dont Carmelo Anthony, Karl-Anthony Towns, Devin Booker, Kyle Kuzma et d’autres. Fait intéressant, cependant, l’un des plus grands noms qu’il aurait représentés était un joueur non-NBA de LaMelo Ball.

Bien qu’il soit rare que des agents de non-superstars soient des informations publiques, on sait que Ball, avec ses frères, a signé avec la CAA l’année dernière. À l’origine, on pensait que Rose représenterait Lonzo, bien que cela ne semble pas être le cas.

RealGM est l’un des rares endroits où répertorier les agents des joueurs sur la page spécifique de chaque joueur. Alors que la page de LaMelo mentionnait les agents de la CAA Steven Heumann et Aaron Mintz comme ses agents, il s’agissait des mêmes noms que ceux de Lonzo et LiAngelo. Il est tout à fait possible que les trois aient été représentés par le même duo.

Cependant, un article de SNY cette semaine a noté que Rose représente LaMelo. C’est le seul lien public entre les deux mais, encore une fois, il est rare que les agents des joueurs soient rendus publics à moins qu’il n’y ait des négociations d’agents libres et surtout pour les joueurs non-NBA.

Le retard dans l’annonce officielle de Rose comme président de l’équipe pourrait également impliquer Ball. Comme l’a noté le New York Post, Rose doit, bien entendu, mettre fin à sa relation professionnelle avec chaque joueur qu’il représentait, ce qui signifie que chaque joueur doit trouver un nouvel agent au CAA. De même, son implication avec la CAA doit cesser, ce qui signifie un paiement probable de toutes sortes qui devra également être établi à sa sortie de l’entreprise.

Pour LaMelo, cela signifie un nouvel agent alors qu’il commence son processus d’avant-projet dans les semaines et les mois à venir. Il est plausible que Mintz et / ou Heumann succèdent à Rose with Ball, car les deux sont certainement des agents expérimentés.

Mais c’est une ride intéressante pour Ball que de naviguer alors que son voyage vers la NBA approche de sa phase finale. Cela pourrait également conduire à une décision encore plus intéressante des Knicks dans le prochain projet de NBA avec Rose, qui devrait être le principal décideur de la franchise, pesant les chances de recruter l’un de ses anciens clients, une situation rare.

