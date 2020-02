Comment les Américains en Europe naviguent à distance – The Athletic

VILLEURBANNE, France – David Lighty est un oiseau de nuit. L’ancienne star de l’Ohio joue maintenant pour le puissant club français ASVEL reste bien en place après minuit, généralement plus près de 3 heures du matin.C’est une vieille habitude, mais Lighty bénéficie d’un avantage plus récent qui l’accompagne une fois qu’il a commencé sa carrière professionnelle en Europe: avoir six ans heures avant le fuseau horaire de l’Est permet à Lighty d’avoir plus de temps libre pour rattraper régulièrement son fils de 5 ans via FaceTime et les appels téléphoniques.

Encore mieux, cependant, l’accord dans le contrat de Lighty stipule que ASVEL aidera à payer six à huit voyages par an pour que sa famille lui rende visite à Lyon-Villeurbanne.

«C’est formidable pour votre famille d’en faire l’expérience avec vous», déclare Lighty.

Des accords comme celui du contrat de Lighty sont courants pour les Américains jouant au basket-ball professionnel en Europe. Les saisons commencent généralement en septembre et se terminent en mai, lorsque la plupart des ligues nationales se terminent par des séries éliminatoires. L’EuroLeague, l’EuroCup, la Ligue des Champions …

