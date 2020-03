Comment les Bills de Buffalo peuvent aider Josh Allen à s’améliorer en 2020

La refonte des Bills a porté ses fruits en 2019, lorsque Buffalo a mené une défense dominante et un calendrier doux pour sa deuxième apparition en séries éliminatoires en trois saisons. Des questions demeurent sur le développement du quart Josh Allen, mais les projets de loi sont conçus pour continuer à rivaliser en 2020.

La croissance d’Allen et cette solide défense feront de l’amélioration de l’attaque une priorité ce printemps.

Avec les Patriots montrant une certaine vulnérabilité la saison dernière, cela pourrait être l’année où Buffalo franchit le sommet de l’AFC Est pour la première fois depuis 1995.

Buffalo Bills (10-6), perdu dans le Wild Card Round

Les Bills sont entrés dans l’intersaison avec plus de 80 millions de dollars à dépenser pour les agents libres. Faire les bons choix pourrait faire la différence entre la première victoire de l’équipe en séries éliminatoires depuis cette saison 1995 et une autre année frustrante en janvier.

Récepteur large: Les Bills ont recruté les recrues des agents libres Cole Beasley et John Brown lors de la dernière intersaison, mais ils sont chacun les mieux adaptés pour des rôles complémentaires. Ce dont Buffalo a besoin, c’est d’une présence stable qui puisse se tenir au sommet du tableau des profondeurs, dessiner des équipes doubles et être le premier choix d’Allen sur une base hebdomadaire.

Garde offensive: Allen, qui a été limogé sur 7,6% de ses pertes en 2019, a besoin de plus de protection lors de sa troisième saison. Le départ de la garde gauche Quinton Espagne est un agent libre. Les factures devraient pouvoir lui trouver une amélioration.

Pass rusher: Les Bills ont obtenu 16 sacs de Jordan Phillips et Shaq Lawson l’automne dernier, mais les deux sont des agents libres et peuvent ne pas revenir. Remplacer cette production en agence libre sera coûteux. Trouver une aide supplémentaire pour le froissement de poche dans le projet serait beaucoup plus acceptable.

Quoi Buffalo Rumblings veut plus cette intersaison: Les Bills ont quelques trous pour boucher cette intersaison, et ils doivent s’améliorer s’ils veulent faire une course plus profonde en post-saison. Ils pourraient utiliser de jeunes talents d’élite à la fois pour le récepteur large et le rusher, ainsi que pour les débutants potentiels à OG ou OT (selon l’endroit où ils voient Cody Ford à long terme) et le demi de coin opposé à All-Pro Tre’Davious White. Les joueurs en rotation à RB, DT et LB seront des ajouts importants, ainsi qu’un nouveau parieur. Ils ont l’espace pour les bouchons et les choix de tirage pour y arriver. – Matt Warren

Nous reviendrons sur les factures après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.