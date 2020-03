Comment les Buccaneers peuvent faire des échanges pour aider Tom Brady à remporter un Super Bowl

Les Buccaneers de Tampa Bay n’ont pas donné 50 millions de dollars à un quart-arrière de 43 ans pour pouvoir patiemment construire. La fenêtre pour gagner un Super Bowl avec Tom Brady est extraordinairement petite.

Cela signifie qu’il n’y a pas de temps à perdre. Les Buccaneers doivent immédiatement transformer leur alignement en candidat au championnat.

Heureusement pour Tampa Bay, il y a déjà beaucoup de pièces en place. L’offensive était beaucoup trop sujette au chiffre d’affaires en 2019 – grâce principalement aux 30 interceptions de Jameis Winston et cinq échappés perdus – mais a quand même terminé troisième des points marqués. Il a sans doute le meilleur duo de receveurs de la NFL en Mike Evans et Chris Godwin, qui avaient chacun au moins 1 100 verges sur réception et huit touchés la saison dernière.

La défense a pris du retard, accordant le quatrième plus grand nombre de points de la NFL. Alors que les sept pick-six de Winston ont contribué à ce total, le secondaire a tout de même permis le troisième plus grand nombre de verges par la NFL. Garder l’étoile qui se précipitait sur les passes, Shaquil Barrett, a été un début important pour l’intersaison, mais il reste du travail à faire sur la défense contre les passes même si elle a bien joué dans la seconde moitié de la saison.

Il est temps que les Buccaneers poussent leurs jetons à tapis et s’assurent que Brady a l’équipe autour de lui pour obtenir un septième anneau du Super Bowl. Voici trois métiers qui pourraient aider à faire le travail.

1. Échangez pour rédiger un plaquage offensif dans le top 10

Winston a été limogé 47 fois au cours de la saison 2019. Seuls Matt Ryan, Kyler Murray et Russell Wilson, qui ont été soumis à 48 sacs chacun, sont tombés plus souvent.

Cependant, la ligne offensive des Buccaneers n’est pas aussi de mauvaise qualité que les sacs le laisseraient croire. L’intérieur était parmi les meilleurs de la NFL en protection contre les passes, ancré par le garde Ali Marpet et le centre Ryan Jensen. L’attaquant gauche Donovan Smith a obtenu une prolongation de trois ans l’an dernier et a récompensé les Buccaneers avec la meilleure saison de sa carrière. Il était particulièrement bon à la fin de l’année, n’accordant qu’un sac et deux coups sûrs dans la moitié arrière du calendrier de Tampa Bay.

Le problème est le bon tacle. Demar Dotson a été autorisé à contacter une agence libre et la signature de l’ancien plaqueur de secours des Colts Joe Haeg ne va pas le couper. Le joueur de bowling professionnel à neuf reprises Jason Peters est une option pour combler ce vide, mais il a 38 ans et a raté 12 matchs au cours des trois dernières saisons en raison de blessures. Trouver une solution à long terme est indispensable.

Il y a plusieurs plaqués offensifs qui devraient avoir lieu au début du premier tour du repêchage de la NFL 2020. Dans le dernier repêchage simulé de Dan Kadar, trois plaqués ont été remportés dans le top 10 et six ont été sélectionnés au premier tour. Tampa Bay devrait en obtenir un avec son 14e choix: le Géorgien Andrew Thomas.

Ce serait une sélection parfaite pour les Buccaneers, qui obtiendraient l’un des espoirs les plus raffinés et prêts pour la NFL de toute la classe. C’est tellement bien que les Buccaneers ne doivent pas s’asseoir et croiser les doigts que Thomas tombe sur leurs genoux.

Tampa Bay devrait s’assurer qu’il atterrit Thomas ou l’un des autres plaqués offensifs supérieurs de la classe. Se séparer d’un ou deux choix pour monter dans le top 10 est un petit prix à payer à long terme.

2. Échange de jets avec le porteur de ballon Le’Veon Bell

Les Buccaneers ont besoin de plus de la position de porteur de ballon. Malgré le choix de deuxième tour en 2018 par Ronald Jones après une saison avec 1033 verges de mêlée, l’équipe était toujours 28e dans la NFL en verges par course. Cela a permis à Peyton Barber de marcher en libre agence et doit ajouter un nouveau visage à son champ arrière.

Tampa Bay a surtout besoin d’un porteur de ballon qui peut contribuer au jeu de passes maintenant qu’il a Brady. Au cours de trois des quatre dernières saisons, les Patriotes, le porteur de ballon James White, ont terminé avec au moins 60 réceptions et cinq touchés.

Brady a une paire dynamique d’élargissements et quelques options intrigantes à bout serré, mais il a besoin d’un porteur de ballon qui offre plus de compétences de réception que Jones. Alors que le repêchage est la voie la plus probable pour les Buccaneers pour aborder la position – Clyde Edwards-Helaire du LSU au deuxième tour, peut-être – Bell est le moyen le plus substantiel de pousser le Super Bowl.

Bell a en moyenne 4,9 réceptions par match au cours de sa carrière. Cela fait partie des raisons pour lesquelles les Jets lui ont donné un contrat de 52,5 millions de dollars sur quatre ans. Lors de sa première saison à New York, Bell avait des chiffres décents, mais n’a pas tout à fait été à la hauteur de son chèque de paie avec 1250 yards de mêlée, quatre touchdowns et un faible en carrière de 3,2 yards par portage.

Les Jets ont regretté l’accord presque immédiatement et seraient probablement intéressés par une autre équipe prête à lui enlever leurs mains. Dans l’attaque de Tampa Bay, Bell aurait une bonne chance de reprendre sa forme de Pittsburgh.

Si cela semble irréaliste pour les Buccaneers, ce n’est pas le cas. Les Jets devront manger une grande partie du contrat qu’ils ont donné à Bell, laissant Tampa Bay avec une offre chère mais relativement raisonnable pour un porteur de ballon de 28 ans avec deux hochements de tête All-Pro.

Andrew Adams et Jordan Whitehead étaient le duo de sécurité de départ pour Tampa Bay pendant la majeure partie de 2019. Aucun des deux n’était particulièrement inspirant. Il y en a quelques autres sur la liste, avec le choix de troisième ronde en 2019 Mike Edwards, le choix de deuxième ronde en 2017 Justin Evans et la sécurité non repêchée D’Cota Dixon de deuxième année.

Bruce Arians dit qu’il est plutôt content de ce groupe.

“Je pense que nous pourrions encore envisager une sécurité”, a déclaré Arians fin 2019, via Buccaneers.com. “Mais j’aimais D’Cota Dixon et il allait peut-être être notre solide début de sécurité jusqu’à ce qu’il lui assomme l’épaule, donc le ramener – si tout va bien ramener Justin Evans – je ne suis pas sûr [have a need]. “

Pourtant, le coordinateur défensif Todd Bowles pourrait utiliser une secousse à la position. Il était le coordonnateur défensif en Arizona lorsque les Cardinals ont repêché Deone Bucannon au premier tour en 2014. Il était l’entraîneur-chef des Jets lorsque l’équipe a choisi Jamal Adams et Marcus Maye avec leurs deux premiers choix en 2017. De toute évidence, il valorise la sécurité jouer et est prêt à investir des ressources à la position.

Cependant, les options sont minces sur le marché des agents libres. Les meilleurs joueurs restants sont Damarious Randall et Tony Jefferson, deux bons joueurs qui pourraient servir de startgap starters.

Tampa Bay peut faire beaucoup mieux. Pour le coût d’un choix de repêchage de milieu à tard, le Minnesota serait probablement disposé à se séparer de Harris, qui a été étiqueté au début de mars.

Harris a mené la NFL la saison dernière avec six interceptions (les sécurités de Bucs en avaient deux collectivement) et a obtenu la meilleure note de Pro Football Focus à la position de sécurité.

Le tag de franchise signifie que Harris devra environ 11,4 millions de dollars pour la saison 2020, et il voudra probablement une prolongation. Cela consommerait une partie importante de l’espace restant des boucaniers, mais c’est une décision qu’ils pourraient se permettre de faire (en supposant qu’ils n’acquièrent pas Bell).

C’est aussi celui qui pourrait arrondir la défense en forme de championnat.