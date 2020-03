Comment les Dolphins de Miami peuvent accélérer leur reconstruction pendant l’intersaison 2020

La saison 2019 des Dolphins s’est mieux déroulée que prévu. Malgré l’échange de Minkah Fitzpatrick, de Kenyan Drake, de Kenny Stills et de Laremy Tunsil, Miami a réussi à gagner cinq victoires – y compris sa victoire annuelle sur la tête contre une équipe des Patriots gagnante de l’AFC East.

Bien que le club puisse toujours sélectionner son prochain quart-arrière de franchise au début du repêchage de la NFL 2020, son record n’était pas assez mauvais pour atteindre le sommet de l’ordre. Même avec cet inconvénient, la reconstruction fougueuse des Dolphins a accru les attentes lors de la deuxième année à la barre de l’entraîneur-chef Brian Flores.

Miami Dolphins (5-11), séries éliminatoires manquées

Miami a une longue liste de besoins après avoir vendu des joueurs clés pour des choix de repêchage l’année dernière. Les Dolphins devront travailler dur pour constituer une liste de championnats, mais un plafond de salaire de 93 millions de dollars au sommet de la ligue au début de l’agence libre a rendu cette quête un peu plus facile. Cet argent est allé à des stars comme Byron Jones, Kyle Van Noy et Shaq Lawson, qui devraient immédiatement améliorer la pire défense de la ligue.

Quoi Le Phinsider veut plus cette intersaison: La position de quart-arrière est la position sexy et évidente que Miami doit combler. Mais cette équipe commence la reconstruction cette année après avoir démoli l’équipe l’année dernière. Aborder la ligne de mêlée des deux côtés de la balle est essentiel pour les dauphins. Cherchez-les à ajouter des monteurs de lignes offensifs en libre arbitre et au repêchage. Ils se tournent très probablement vers le brouillon pour les coureurs de bord – à moins qu’ils ne souhaitent utiliser une partie de leur espace de plafond salarial élevé pour obtenir un nom. Le porteur de ballon et le cornerback doivent être abordés quelque part. – Kevin Nogle

Avant l’agence gratuite:

Stratège: Les Dolphins ont Ryan Fitzpatrick sous contrat pour 2020, mais il n’est qu’une solution provisoire. Bien qu’il ait relativement bien joué l’automne dernier, cela ne pourrait être que le dernier point culminant de la vague sinusoïdale en cours qui a été sa carrière de compagnon. L’ajout d’un passant à travers le projet est une quasi-certitude.

Rusher de bord: Le défenseur des Cowboys Taco Charlton a mené l’équipe en sacs la saison dernière … avec cinq. Le dernier dauphin à avoir plus de 6,5 sacs en une saison a été Cameron Wake en 2017. Avec de l’argent pour passer cette intersaison, Miami pourrait faire venir un vétéran de haut niveau dans l’une des positions les plus chères de la ligue pendant cette intersaison afin de passer précipité. Van Noy et Lawson ne sont pas parfaits, mais ils vous aideront.

Ligne offensive: Échange loin Tunsil a laissé les Dolphins sans pierre angulaire au tacle gauche. Heureusement pour Miami, la classe de repêchage 2020 regorge de talents de blocage disponibles. L’équipe pourrait se tourner vers l’aide d’un vétéran en libre agence, bien que les Dolphins aient trois choix de première ronde à brûler en avril.

Après l’agence gratuite:

Les Dolphins ont ajouté un éventail de talents après avoir touché le fond en 2019 – et cela pourrait même ne pas être la moitié des ajouts de l’intersaison de l’équipe. Miami a 14 choix de repêchage à dépenser pour la classe de prospects de cette année.

Stratège: La seule vraie question ici est de savoir si les Dolphins devront échanger contre le n ° 5 pour sélectionner leur quart-arrière de franchise. Ils ont plein de munitions pour tirer un accord.

Ligne offensive: Ereck Flowers et Ted Karras étaient les deux grosses recrues de l’OL en agence libre. Ce n’est pas sûr non plus – et il y a encore un trou béant à combler chez LT.

Revenir: Jordan Howard sera un ajout bienvenu pour une équipe qui se vantait de diriger Ryan Fitzpatrick en 2019. Il a besoin d’un compagnon de peloton, et une recrue à faible coût qui peut exécuter le ballon et faire des captures hors du champ arrière serait une aubaine.

Nous reviendrons sur les Dolphins après le repêchage de la NFL 2020.