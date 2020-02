Comment les Houston Rockets pourraient devenir créatifs à la date limite du commerce de la NBA – The Athletic

Note de l’éditeur: Ci-dessous est une conversation entre trois analystes de The Athletic NBA avec différentes spécialités. Seth Partnow (analytics), Sam Vecenie (draft / scouting NBA) et Danny Leroux (CBA / Salary cap) discutent et décomposent l’état actuel des Houston Rockets dans une perspective de team-building, en appliquant leur expertise aux scénarios commerciaux et à l’ensemble composition de l’équipe.

CONNEXES: Plus de séances de stratégie sur les équipes de la NBA

Vecenie: Alors que nous entrons dans la semaine des échéances commerciales de la NBA, les Rockets sont sans doute devenus l’équipe la plus intéressante de la ligue. Avec le rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN à la mi-temps du Super Bowl selon lequel l’équipe est engagée sur plusieurs fronts en ce qui concerne Clint Capela, il est clair que les Rockets sont prêts à discuter d’un bouleversement de leur cœur plus important que prévu.

À un certain niveau, cela ne devrait pas être une surprise totale. Capela fait l’objet de rumeurs commerciales depuis des années. Et au cours du dernier mois, Houston a regardé hors de …

.