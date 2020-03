Comment les joueurs de la NBA changent leur vie alors que le coronavirus se répand dans le monde – The Athletic

Wayne Ellington s’est enfui du sol vendredi soir au Madison Square Garden, sa routine d’avant-match terminée et un groupe de fans se penchant par-dessus le tunnel vers le vestiaire des Knicks. Ils étaient suspendus au-dessus de la balustrade, tenant des marqueurs et cherchant des autographes. C’était une vue normale, un joueur des Knicks oblige habituellement. Cette fois, Ellington a continué à faire du jogging, arrêtant à peine sa foulée pour lever le poing et bousculer les fans en passant.

C’est la vue d’une nouvelle normalité, peut-être temporaire. Les coups de poing et les coudes ont remplacé les poignées de main. Les autographes ne sont plus aussi fréquents. Alors que le virus COVID-19 s’est propagé dans le monde entier, frappant les États-Unis à la fin du mois dernier et devenant maintenant une grave urgence sanitaire avec plus de 300 cas confirmés dans le pays et 17 décès selon le New York Times, la NBA fait son propres ajustements en réponse.

Vendredi, The Athletic’s Shams Charania a rapporté que la ligue avait envoyé un mémo aux équipes pour commencer la préparation pour jouer dans les arènes …

