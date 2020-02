Comment les joueurs de la NFL réagissent à la nouvelle proposition de l’ABC avant de voter

La nouvelle convention collective de la NFL, source de divisions, a été envoyée aux joueurs de la ligue pour vote cette semaine. Les 32 représentants des joueurs de l’équipe ont voté par une mince marge (17-14 avec une abstention) pour le faire passer mercredi matin. Le comité exécutif de la NFLPA, en revanche, a voté 7-4 contre le contrat plus tôt dans la journée, tandis que la propriété de la NFL l’a approuvé la semaine dernière.

Le vote plus large des joueurs devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, mais aucune date n’a encore été fixée.

Certains des plus gros problèmes (parmi tant d’autres) sont l’ajout d’un 17e match de saison régulière et la répartition des bénéfices entre les joueurs et la propriété. Bien que les premières étapes de l’approbation de l’accord aient été faites, les joueurs de la ligue se font de plus en plus entendre sur l’accord sur les réseaux sociaux. Voici quelques-unes de leurs réflexions sur les enjeux, à la fois critiques et positifs.

Du comité exécutif et des représentants de l’équipe

Aaron Rodgers, le représentant des Packers, a expliqué pourquoi il avait voté contre l’accord dans un article mercredi. Ses préoccupations étaient principalement centrées sur des ajustements inadéquats de l’intersaison et des semaines de congé pour tenir compte du 17e match de saison régulière proposé par les propriétaires.

Richard Sherman, qui siège également au comité exécutif de la NFLPA, a exprimé son soutien à la note de Rodgers et a indiqué qu’il avait voté contre l’accord proposé.

La santé et le bien-être de nos hommes sont toujours l’aspect le plus important. Il n’y a pas de prix que vous pouvez mettre dessus et c’est pourquoi j’ai voté non. Je respecte les hommes qui ont participé à cette discussion et qui se sont levés pour leurs vestiaires. https://t.co/mL0Yj3E6d9

– Richard Sherman (@ RSherman_25) 26 février 2020

Sherman avait également partagé sa dissidence la semaine dernière, et avait retweeté un post critique de la proposition de la «fiche technique de l’ABC» de la NFLPA.

FIL URGENT:

La «fiche d’information» de l’ABC fournie par #NFLPA est une blague. C’est aussi la répétition d’une tactique commune qui a conduit de nombreuses personnes à prendre de mauvaises décisions car des détails importants du contrat réel sont commodément omis. pic.twitter.com/07x6MLRjSA

– Sheilla Dingus (@SheillaDingus) 21 février 2020

Les Chargers s’attaquent à Russell Okung, qui fait partie du comité exécutif de la NFLPA, a été parmi les plus bruyants du conseil d’administration jusqu’à présent sur les négociations.

Roger Goodell a les meilleurs soins de santé dans le football et gagne de l’argent QB.

Fou.

– Russell Okung (@RussellOkung) 21 février 2020

Il a développé certaines de ses préoccupations au sujet de l’accord dans un fil plus long la semaine dernière, se concentrant sur l’histoire de la NFL de négliger les problèmes cruciaux de santé et de sécurité des joueurs – en particulier autour des blessures au cerveau.

Alors que la @NFL essaie ridiculement de vendre 17 jeux à but lucratif, que diriez-vous de la façon dont 16 jeux et moins ont été joués pour des générations de joueurs? (NOUVEAU FIL) https://t.co/aLhTJEWby1

– Russell Okung (@RussellOkung) 21 février 2020

Calais Campbell, qui est le représentant des joueurs des Jaguars, a publié un fil encourageant les joueurs à lire l’accord eux-mêmes et à offrir des commentaires à leurs représentants – et a suggéré qu’il avait été difficile de décider de quelle manière voter.

Réalité: tous les joueurs ont désormais la possibilité de s’instruire sur l’ABC proposée! Tout le monde a un vote et une voix! Et après avoir traversé des heures et des heures de discussion … ce n’est pas facile. La plupart des représentants étaient déchirés sur la manière de voter.

– Calais Campbell (@CalaisCampbell) 26 février 2020

Le quart-arrière Chase Daniel, qui est le représentant des joueurs des Bears, a exprimé un sentiment similaire.

BEAUCOUP de rumeurs sur ce que cet accord implique pour la @NFLPA … n’importe quel joueur ayant des questions / préoccupations concernant cet accord, veuillez me contacter! J’ai assisté à chaque réunion au cours des 3 derniers mois. J’adorerais vous dire exactement l’économie de tout cela. Le leadership des joueurs a travaillé sans relâche pour vous!

– Chase Daniel (@ChaseDaniel) 26 février 2020

Le Sam Acho des Bucs, qui siège au conseil d’administration de la NFLPA, a publiquement nié un rapport de ProFootballTalk qu’il avait retourné à la dernière réunion du conseil d’administration du syndicat pour voter contre l’accord actuel – suggérant qu’il plaide pour son adoption en l’état.

Ce rapport est faux à 100% et la «source de la ligue» est un menteur à qui on ne peut pas faire confiance. Je comprends que les journalistes doivent faire leur travail, mais écoutez-le directement de moi. Il n’y a pas eu de vote secret. Je me tiens où je me tiens. https://t.co/CIpeyXwP6H

– Sam Acho (@TheSamAcho) 26 février 2020

Adam Vinatieri, qui siège au comité exécutif de la NFLPA, a favorisé ce tweet du joueur à la retraite Matt Chatham.

Notre syndicat ne peut rien faire si les joueurs ne sont pas disposés à le faire … cette leçon apprise à maintes reprises dans notre entreprise. Plus souvent qu’autrement, les membres ne sont pas disposés à faire les choses nécessaires pour ne pas «rouler».

– Matt Chatham (@ chatham58) 26 février 2020

Le représentant des Steelers, Ramon Foster, a corrigé ce qu’il considère comme des perceptions erronées à propos de l’ABC, et a comparé voter contre sans le comprendre à voter pour Donald Trump en 2016.

Ce 250K a été éliminé afin qu’aucun joueur gagnant plus de 4,2 millions ne soit sacrifié en faisant moins que son contrat ne le stipulait. Les gars sont rendus entiers dans leur contrat. TOUT LE MONDE MANGE, personne n’est écourté. Clarifiez cela s’il vous plaît. Tout le monde obtient ses poulets. Criez à @MoneyLynch https://t.co/9xNGa0XBJp

– Ramon Foster (@RamonFoster) 26 février 2020

Assurez-vous qu’ils connaissent réellement les détails en premier. Je sais que je vous ai donné toutes les informations que j’avais. Certains se contentent de dire par ouï-dire et twitter des experts de l’ABC. Mais qu’est-ce que je sais ‍♂️ https://t.co/g571Mh3AUh

– Ramon Foster (@RamonFoster) 26 février 2020

Personne n’explique jamais pourquoi, c’est juste non. Un peu comme voter pour Trump en 2016. Beaucoup de gens ont dit que non, mais les sondages et le résultat final ont dit différemment. Non, ce n’est pas ma position politique et je n’en parlerais jamais publiquement. Je suis toujours un peu old school https://t.co/9fJQlehafL

– Ramon Foster (@RamonFoster) 26 février 2020

Dites-le plus fort aux gens qui ne viennent pas aux réunions des représentants. Cette discussion de l’accord est en place depuis des années. Nous avons retenu nos chèques de redevances pendant des années en nous y préparant. Oh maintenant c’est important. Restez éveillé. Dis que je mens? https://t.co/uy9Fx7vdje

– Ramon Foster (@RamonFoster) 26 février 2020

Dites-le plus fort. Ils ne font que l’honorer. @ KirkCousins8 est entièrement garanti. Les gens ne disent jamais rien à ce sujet lorsqu’ils critiquent les gars d’être des athlètes riches gâtés. Mais maintenant, ce sont des experts de l’ABC. https://t.co/5axPxKjkHI

– Ramon Foster (@RamonFoster) 26 février 2020

Le représentant des Lions, Devon Kennard, a partagé sa surprise face à la réponse à l’accord.

Je ne vais pas mentir durement contre certains joueurs que je vois me surprendre. Je ne dis pas que j’aime tout de l’accord, mais cela vaut la peine d’en discuter sérieusement à l’OMI.

– DK (@DevonKennard) 21 février 2020

Il a ensuite expliqué son vote affirmatif:

Jarvis Landry, le représentant de l’équipe des Browns, a fait des blagues – même s’il convient de noter que l’ABC n’expire pas avant la saison morte de 2021, laissant suffisamment de temps aux passionnés de football pour cultiver le fandom XFL en cas de récession.

On dirait que vous feriez mieux de commencer à rassembler tous vos forfaits TV XFL !!

– Jarvis Juice Landry (@ God_Son80) 21 février 2020

Des représentants d’équipe et des membres du comité exécutif en conversation avec d’autres joueurs

Russell Wilson a clairement exprimé son mécontentement face à l’offre actuelle …

Les @NBA et @MLB le font bien.

Les joueurs passent en premier.

TOUS les joueurs @NFL méritent la même chose.

NOUS ne devrions pas précipiter les 10 prochaines années pour la satisfaction d’aujourd’hui.

JE VOTE NON.

– Russell Wilson (@DangeRussWilson) 26 février 2020

Et le président de la NFLPA, Eric Winston, a répondu, réitérant le soin que le conseil d’administration avait mis dans la négociation de l’accord actuel. Winston est l’un des deux joueurs à la retraite siégeant au conseil d’administration de la NFLPA.

Personne ne se précipite dans quoi que ce soit. Nous avons passé les 300 derniers jours à écouter nos gars et à négocier cet accord. La proposition sera envoyée à tous les joueurs et si quelqu’un n’aime pas les conditions une fois qu’il a vu l’ensemble du package, je comprends. C’est pourquoi chaque joueur reçoit un https://t.co/DT1DpeZdKd

– Eric Winston (@ericwinston) 26 février 2020

Robert Griffin III et le joueur de Washington, Nick Sundberg, ont également fait des allers-retours sur Twitter à propos de l’accord – Griffin plaidant contre, et Sundberg pour cela. Le premier tweet de Sundberg est le début d’un fil; ce qui suit sont les réfutations de Griffin.

Tout simplement. Les points positifs l’emportent largement sur les points négatifs. Je n’étais pas disposé à risquer un arrêt de travail sur un peu moins de temps pendant les OTA. Nous avons eu une tonne de choses que nous avions ciblées en mars dernier lors des réunions de représentants. Anciennes pensions de joueur / installations médicales, les avantages actuels du joueur montent en flèche. https://t.co/cpFjHmzkg5

– Nick Sundberg (@NickSundberg) 26 février 2020

Tenez bon jusqu’à quand? Pensez-vous honnêtement qu’un pourcentage supplémentaire vaut la peine de déchirer l’affaire? Les propriétaires nous ont dit que si nous ne parvenions pas à un accord avant maintenant, ils ne négocieraient pas avant février, alors que nous devions repartir de zéro. Il nous a fallu 10 mois de négociation pour arriver ici … https://t.co/PcV5HAWerQ

– Nick Sundberg (@NickSundberg) 26 février 2020

Vous devez toujours regarder les résultats possibles de chaque situation. Si nous revenons en arrière et essayons d’en obtenir plus et qu’ils nous disent de frapper des pierres, alors quoi? La grève? Les 2100 joueurs qui ont payé l’année dernière sont-ils tous en mesure de s’asseoir DEUX ans? Combien de temps faudrait-il pour gagner cet argent?

– Nick Sundberg (@NickSundberg) 26 février 2020

C’est une chose super facile à dire. “Obtenez juste plus.” Mais à quel prix? Deux ans de grève? Nous perdrions plus de 13 milliards d’argent de joueur pendant cette période. Disons que nous arrivons à 50/50 après cela. Il faudra plus de 20 ans pour récupérer ces fonds perdus. Et la carrière des gars se terminera à cause de cette action. https://t.co/p6HFGrrNO3

– Nick Sundberg (@NickSundberg) 26 février 2020

Vous avez 6 équipes XFL et probablement 6 000 collages qui sortent cette année et à côté pour remplir les listes pendant que nous faisons du piquetage. Tu vas être aux premières loges du stade et des installations tous les jours pour lutter contre ça? https://t.co/gvLiRKaRMe

– Nick Sundberg (@NickSundberg) 26 février 2020

C’est drôle mon frère. Nous faisons partie d’un syndicat. Nous devons prendre des décisions difficiles pour la majorité de nos membres. 65 +% sont sur des contrats minimum. Chacun de ces gars-là est payé plus, de meilleurs avantages sociaux et de meilleures conditions de travail. https://t.co/Nrz6TlwIfV

– Nick Sundberg (@NickSundberg) 27 février 2020

Si nous résistons et disons non jusqu’à ce que nous obtenions un meilleur accord global et protégions notre santé et notre sécurité, les 65% auxquels vous faites référence reçoivent encore plus de salaire, plus d’avantages et nous obtenons tous de meilleures conditions de travail https://t.co / lgtiLRJzkg

– Robert Griffin III (@RGIII) 27 février 2020

Griffin avait exprimé son mécontentement face à l’accord aux côtés de son compatriote Raven Marlon Humphrey (qui est le représentant alternatif de l’équipe).

Les saints s’attaquent au journaliste d’ESPN de Terron Armstead, Adam Schefter.

Thomas Morstead des Saints, qui siège au comité exécutif de la NFLPA, a répliqué.

Lorsque vous entendez parler de pourcentages dans différents sports, ils sont tous basés sur des définitions différentes. Ce n’est pas une comparaison de pommes à pommes. https://t.co/ktFiqxi8Uw

– Thomas Morstead (@thomasmorstead) 26 février 2020

À tous commentant le mécontentement de mon tweet.

J’adore nos troupes.

Je ne me plains pas du salaire.

Nous ne sommes pas payés pour représenter les joueurs. C’est un honneur!

Je fais juste remarquer que par rapport à la plupart des joueurs et des “experts”, j’ai passé une tonne de temps à m’instruire.

– Thomas Morstead (@thomasmorstead) 22 février 2020

De joueurs extérieurs à la direction syndicale

Le centre des Steelers, Maurkice Pouncey, a publié un rejet catégorique de l’accord sur Instagram, et a affirmé que son frère jumeau – le Mike Pouncey des Chargers, qui est le représentant des joueurs de l’équipe – était du même avis. Pouncey a insisté sur le fait qu’il serait heureux d’aider les joueurs moins établis si les négociations en cours menaçaient leur salaire.

Maurkice Pouncey est fortement opposé à l’ABC. Il a posté ceci (NSFW) il y a quelques heures:

«Je vote non. Notre NFLPA, les mecs au sommet, les leaders, c’est fs bs. F ça. Ils ne recherchent pas le meilleur des joueurs. Si vous voulez tous mon vote, les jumeaux Pouncey votent non. ” pic.twitter.com/hp4AqlG7Qu

– Brooke Pryor (@bepryor) 26 février 2020

J.J. Watt était tout aussi véhément la semaine dernière.

Tout comme le Tyler Lockett des Seahawks.

David Bakhtiari, attaquant gauche des Packers, a exprimé sa frustration face au processus de la semaine dernière.

48 à 48,5% répartis (environ) entre 1 700 joueurs. 52-51,5% répartis entre 31 propriétaires?! … Pourtant, cette équation est censée avoir un sens. ‍♂️ Sans oublier que le 0,5% ne se produit que si nous acceptons un match supplémentaire par saison. #KnowYourWorth https://t.co/v1jNZG7ml9

– David Bakhtiari (@DavidBakhtiari) 20 février 2020

Alors pouvons-nous simplement laisser un groupe exécutif d’agents de la NFL faire partie de notre conseil pour négocier notre CBA?!? C’est ridicule …

– David Bakhtiari (@DavidBakhtiari) 26 février 2020

J’implore tous les acteurs actuels de contacter leurs agents et de les consulter avant de voter sur la proposition de l’ABC. Veuillez vous informer des personnes à qui VOUS avez choisi de donner un pourcentage de VOTRE contrat. N’oubliez pas qu’ils agiront dans VOTRE meilleur intérêt. #NFLPA #CBA

– David Bakhtiari (@DavidBakhtiari) 26 février 2020

Le receveur des Bears Allen Robinson a suggéré de supprimer le tag de franchise qui, comme le note Brooke Pryor d’ESPN, ne serait pas possible puisque les représentants des joueurs ont approuvé l’accord actuel.

Obtenez le tag de franchise sur la nouvelle CBA

– Allen Robinson II (@AllenRobinson) 26 février 2020

Stefon Diggs des Vikings vote non.

La sécurité des Seahawks Quandre Diggs a partagé qu’il voulait une répartition des revenus 50/50, ainsi que sa préparation à un lock-out.

Je souhaite que la prochaine génération de QB soit plus âgée au cours de cette période de négociation de l’ABC .. ces voix ont du poids.

– Nino (@ qdiggs6) 21 février 2020

Les Raiders s’attaquent à Trent Brown a regretté les demandes d’intersaison …

Le programme d’intersaison doit être raccourci‼ ️ merde une perte de temps

– Trent Brown (@Trent) 26 février 2020

… tandis que l’ailier défensif Cam Heyward (le représentant des joueurs alternatifs des Steelers) a souligné que les entraînements d’intersaison volontaires sont toujours volontaires.

Le plafond de 250k était un vrai point de blocage avec le 17e match, mais ne retenez pas les pers. Des entraînements VOLONTAIRES. Si vous êtes vieux, ne partez pas

– Cam Heyward (@CamHeyward) 27 février 2020