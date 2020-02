Comment les petites fusées de Daryl Morey sont prêtes pour le décollage

L’édition de lundi du podcast HoopsHype avec Alex Kennedy décompose tout Houston avec l’éditeur de Rockets Wire Ben DuBose.

Les Rockets (36-20) sont entrés lundi parmi les meilleures équipes de la NBA, après avoir remporté sept de leurs neuf derniers matchs tout en se classant parmi les quatre premiers du classement de la Conférence Ouest.

Les sujets du podcast incluent l’intégration du nouveau venu Robert Covington et les raisons de la récente décision de GM Daryl Morey et de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni de passer à une formation à temps plein plus petite.

Les autres points de discussion comprennent pourquoi la gamme plus petite ouvre plus de voies de circulation pour Russell Westbrook; comment tirer le meilleur parti du centre de départ sous-dimensionné P.J. Tucker; les récits des médias et des fans concernant James Harden et l’arbitrage; et l’avenir de D’Antoni au-delà de cette saison, étant donné son absence de contrat à long terme avec les Rockets.

L’épisode se termine par un aperçu de l’ombre apparente jetée à Harden par Giannis Antetokounmpo, et pourquoi les deux derniers MVP de la ligue ne sont peut-être pas dans les meilleures conditions pour le moment. Accorder:

.