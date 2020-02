Comment les prospects NFL Draft s’entraînent plus intelligemment que jamais pour la moissonneuse-batteuse

Les meilleurs joueurs de football universitaire sont exposés à Indianapolis pour la moisson de scouts NFL 2020. L’événement dure plus d’une semaine, chaque groupe de postes étant à Indy pendant des parties de cinq jours. La moissonneuse-batteuse se compose de trois parties, réparties à travers: médicales (mesures, évaluations), mentales (tests, entretiens) et performances physiques (développé couché et exercices sur le terrain).

Bien que la moissonneuse-batteuse soit restée pratiquement la même, sa préparation a radicalement changé.

Je me suis entraîné pour la moissonneuse-batteuse en 2008 dans une installation à Cool Springs, Tennessee, à l’extérieur de Nashville. C’était de première classe et le personnel était super. Nous nous entraînions le matin et avançions. C’est ainsi que les entraînements étaient auparavant – faites votre travail et rentrez chez vous. Nos repas étaient seuls, mais peut-être qu’on nous a donné un plan de repas. Je sais qu’on m’a conseillé de perdre du poids, mais on ne m’a jamais donné beaucoup de conseils sur la façon de le faire. Il n’y avait pratiquement pas de préparation pour la partie mentale, à part un jour ou deux pour le Wonderlic.

Les temps ont changé.

La semaine avant la moissonneuse-batteuse de cette année, j’ai passé quelques jours avec un groupe de jeunes hommes qui se préparaient pour l’événement. J’ai pu constater de visu comment tout le processus a évolué. Maintenant, il s’agit de «pré-cure», de repos et de récupération, et de préparation de votre esprit. Les entraînements sont presque secondaires, car les experts ont compris que ceux-ci ne sont pas la partie la plus importante de la moissonneuse-batteuse.

Comment les prospects entraînent leur corps avant la moissonneuse-batteuse

J’ai voyagé à Michael Johnson Performance, juste au nord de Dallas. Ils ont environ 40 athlètes combinés, dont 13 joueurs de ligne offensive, avec lesquels j’ai passé la majeure partie de mon temps. Mon ami de longue date Duke Manyweather, créateur d’OL Masterminds, s’est associé à MJP pour la formation la plus avant-gardiste du moment. MJP dispose d’une installation de pointe, avec chaque équipement imaginable associé à des entraîneurs qui comprennent la science exacte de la préparation des joueurs pour la moissonneuse-batteuse.

Le but de l’entraînement est maintenant de regarder le corps entier, y compris l’esprit.

Pour commencer, MJP et Duke étudient les mouvements du corps d’un athlète, à la recherche de zones de faiblesse. Ils utilisent des méthodes telles que les tests Nike Lab de la structure du pied et des points de pression, avant de concevoir un plan pour améliorer ces zones tout en renforçant le corps tout entier.

Si vous avez une faiblesse dans le fessier gauche, cela pourrait désactiver les autres muscles de la jambe, ce qui pourrait entraîner une surcompensation du côté opposé, puis des blessures. Les joueurs auront des exercices correctifs et une «rééducation» pré-entraînement pour s’assurer que lesdits muscles tirent. Ils sont capables de résoudre des problèmes au sein du corps pour s’assurer que l’athlète s’entraîne et, finalement, exécute, au plus haut niveau possible à la moissonneuse-batteuse.

(Duke a spécifiquement sa propre personne pour aider ses clients de ligne offensive, qui comptent environ 40 joueurs si vous incluez les vétérans comme Terron Armstead, Trent Brown et Lane Johnson.)

Non seulement les joueurs se préparent-ils davantage avant les entraînements et tout au long du forage, ils doivent également se faire soigner après les entraînements, même si cela n’est pas nécessaire. Mercredi était le jour du banc, donc tous les joueurs de ligne offensive se sont dirigés vers la salle d’entraînement pour faire travailler leur haut du corps, sans poser de questions. MJP fournit un plan pour les athlètes à utiliser pour découvrir comment naviguer dans une saison de la NFL.

J’aurais aimé connaître les avantages de la rééducation et des exercices correctifs quand j’étais plus jeune dans ma carrière.

Une autre partie de la préparation corporelle est la nourriture, qui est adaptée aux besoins spécifiques de chaque athlète et envoyée chaque jour dans sa chambre d’hôtel. Chaque repas de la journée est fourni, y compris les collations. Tout cela est couvert par l’agent dudit joueur. Un bon remplissage des corps a été largement ignoré par les équipes et les joueurs de la NFL jusqu’au début des années 2010. Si vous aviez besoin de perdre ou de prendre du poids, vous deviez simplement manger moins ou plus. Maintenant, il est conçu pour obtenir les aliments dont chaque joueur a besoin pour y arriver.

L’entraînement sur le terrain a changé pour le mieux, car les athlètes sont maintenant répartis par positions ou par type de corps. Jusqu’à il y a environ cinq ans, nous travaillions tous ensemble, quelle que soit la position. Il y avait peut-être un objectif différent pour les joueurs de ligne et les joueurs de compétence, mais l’entraînement était ensemble. La même chose avec les perceuses. Nous nous sommes entraînés ensemble, ce qui, en regardant en arrière, semble idiot car notre corps a besoin d’un entraînement différent.

C’est là que Duke, qui travaille uniquement avec des monteurs de lignes offensifs, entre en jeu. Les monteurs de lignes offensifs doivent se concentrer sur la poussée et la traction, ce qui prépare notre corps au bilan physique de l’action dans les tranchées. Nos séances d’entraînement ne devraient pas être les mêmes que, disons, un dos défensif. Le tiret de 40 verges est l’exception.

Comment les prospects forment leurs esprits avant la moissonneuse-batteuse

La performance à la moissonneuse-batteuse est beaucoup plus que physique, et c’est là que se produisent les plus grands changements dans la formation de la moissonneuse-batteuse. À l’époque où je suis passé par là, et même il y a quelques années à peine, le côté mental de la moissonneuse-batteuse et au-delà était minime.

Maintenant, cela commence tôt dans le processus lorsque vous arrivez à MJP pour travailler avec eux et Duke. Tout d’abord, ils sondent les gens de la ligue pour connaître les préoccupations exactes des équipes concernant les joueurs hors terrain. L’installation prépare les joueurs à tout cela et ajustera leurs activités post-entraînement autour de ces préoccupations.

Duke m’a recruté pour discuter du plan et de ce que les joueurs devront savoir pour leurs interviews. MJP et Duke ont des entrevues simulées avec les perspectives pour les faire griller et s’assurer que leurs réponses seront assez bonnes pour les équipes de la NFL.

Au-delà des interviews, Duke a fait appel à Gary Frazier, consultant en psychologie du sport et de la performance, pour parler avec les joueurs. Les objectifs de Gary étaient de les aider à découvrir ce qui était possible, à trouver leur motivation interne pour vouloir continuer à jouer dans la NFL et à créer une vision de leur direction. J’ai adoré entendre cette présentation.

J’adorerais être un projet de perspective maintenant. J’aurais été mieux préparé pour la moissonneuse-batteuse et j’avais une bien meilleure connaissance de mon corps. Cette formation est inestimable pour les joueurs, et j’étais heureuse d’en faire partie.