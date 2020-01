Comment les Saints peuvent réparer les mêmes erreurs en séries éliminatoires qu’ils continuent de faire

Les New Orleans Saints ont remporté 37 matchs au cours des trois dernières saisons régulières, plus que toute autre équipe de la NFL. Cependant, ils n’ont pas fait une seule apparition au Super Bowl pendant cette période.

Le «Miracle de Minneapolis» a terminé sa saison en janvier 2018, et un appel d’interférence par passe soufflée leur a coûté l’année dernière. (Et ce n’est que récemment – la série de chagrins d’amour des Saints s’étend sur une décennie.)

Cette fois, la Nouvelle-Orléans n’a même pas survécu au Wild Card Weekend. En dépit d’être un favori de huit points à domicile, les Saints ont suivi presque tout le match contre les Vikings. Ils ont forcé les prolongations avec un panier de 49 verges, mais n’ont plus touché le ballon.

Le Minnesota a remporté le tirage au sort des heures supplémentaires et a parcouru toute la longueur du terrain. L’ailier serré Kyle Rudolph a terminé le match en tirant dans un touché de 4 verges pour la victoire 26-20. Il a également semblé s’en tirer avec une poussée qui aurait probablement dû être qualifiée d’interférence de passes offensives.

Ce touché a mis fin à une autre saison pour les Saints qui semblait destinée à beaucoup plus. Si ça ressemblait un peu au déjà vu, c’est parce que ça l’est. C’était aussi douloureusement proche que toutes leurs récentes pertes en séries éliminatoires.

Les Saints sont maintenant la première équipe de l’histoire de la NFL à avoir six éliminations consécutives en séries par un score et la deuxième équipe depuis les Packers de 2013-15 à être éliminée en trois séries consécutives d’affilée lors du dernier match du match.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 5 janvier 2020

La malchance est frustrante, mais la Nouvelle-Orléans ne se fait pas de faveurs lorsqu’elle se transforme en désordre en janvier. Cela ne doit pas être comme ça. Quelques petits ajustements pourraient empêcher les saints de répéter les mêmes erreurs annuelles.

Drew Brees: arrêtez de devenir sujet au chiffre d’affaires en séries éliminatoires

Les Saints ont terminé la saison régulière sur une larme. Brees a totalisé 16 touchés sans interception lors de ses cinq derniers matchs et a obtenu une cote de passeur absurde de 137,0 en décembre.

Brees a lancé 191 passes consécutives sans interception avant de lancer un ballon avec désinvolture en double couverture juste avant la mi-temps dimanche. Cela a été un choix facile pour Anthony Harris, qui a mis les Vikings en bonne position sur le terrain avec environ deux minutes à faire dans la moitié.

Les Vikings ont conduit 45 verges et marqué un touché pour prendre une avance de 13-10 dans les vestiaires.

Brees a de nouveau coûté aux Saints au quatrième quart quand il a négligemment fouillé profondément dans le territoire du Minnesota.

Cette mésaventure s’est produite immédiatement après que Taysom Hill s’est libéré sur une course de 28 verges qui a placé les Saints dans la zone rouge. La Nouvelle-Orléans a finalement eu un élan offensif et semblait prête à prendre les devants. Le maladroit de Brees – la plus grosse erreur du Wild Card Weekend – a gâché ça.

Le Minnesota n’a pas fait grand-chose sur la possession suivante, mais il a stoppé un entraînement de marquage potentiel pour les Saints. Les Vikings ont également réussi à perdre plus de deux minutes et à renvoyer le ballon sur le territoire de la Nouvelle-Orléans.

Ce n’était pas exactement une terrible performance pour Brees, qui avait encore 208 verges au sol et un touché. Pourtant, la défaite contre les Vikings est le cinquième match éliminatoire consécutif dans lequel Brees a terminé avec une interception. C’est également la quatrième fois qu’il tâtonne au cours de cette séquence de cinq matchs éliminatoires.

Ce jeu bâclé a également été la mort des Saints la saison dernière. Même après le drame des interférences sur les passes, la Nouvelle-Orléans a obtenu le premier ballon en prolongation et a eu une chance de gagner. Mais Brees a lancé une interception près du milieu de terrain et les Rams n’ont eu besoin que d’un peu d’offense pour établir un panier de 57 verges gagnant.

La propension de Brees à des erreurs en séries éliminatoires est une bizarrerie étrange pour un quart-arrière qui est l’un des quarts-arrière les plus efficaces de la NFL depuis des années. Il n’a eu que quatre interceptions pendant la saison 2019 et n’a pas tâtonné une seule fois. Les Saints ont même battu un record en 2019 pour le moins de chiffres d’affaires en une saison.

Hélas, c’est peut-être un problème qu’il n’a pas la chance de corriger. Brees fête ses 41 ans ce mois-ci et les Saints et leur quart-arrière vétéran doivent prendre des décisions difficiles quant à l’avenir. Il n’est pas le seul à la Nouvelle-Orléans à avoir des difficultés en séries éliminatoires, cependant.

Attaque et défense des Saints: continuez à jouer comme si c’était la saison régulière

Toute l’offensive de la Nouvelle-Orléans semble sauver ses pires jours pour les séries éliminatoires.

L’année dernière, les 290 yards gagnés contre les Rams dans le championnat NFC étaient bien en dessous de sa moyenne de saison de 379,2 yards par match. C’était contre une défense de Los Angeles qui a terminé la saison 2018 au 19e rang de la NFL en yards autorisés également.

La défense des Vikings en 2019 est un peu plus robuste que cela. Il a abandonné le cinquième moins de points, même s’il était 14e en verges allouées. Pourtant, les Saints n’ont eu aucun mal à marquer contre d’autres défenses de premier plan dans la NFL. Il a accumulé 46 points contre les 49ers et 36 contre les Bears. Au cours des quatre dernières semaines, les Saints ont récolté en moyenne 40 points par match. Contre les Vikings, ils n’ont réussi que la moitié.

Le Minnesota n’avait pas beaucoup de formule spéciale pour arrêter l’infraction des Saints. Il vient de gagner dans les tranchées d’une manière que peu d’équipes ont contre la Nouvelle-Orléans.

Le plaqueur droit Ryan Ramczyk n’a pas autorisé un seul sac en saison régulière, mais en a cédé deux contre les Vikings. L’un est venu avec un troisième but qui a forcé les Saints à se contenter d’un panier de 29 verges.

Cela a gâché une occasion en or de capitaliser sur un échappé des premiers Vikings qui a créé les saints dans le territoire du Minnesota. Ce fut également l’un des nombreux troisièmes essais infructueux. La Nouvelle-Orléans n’a converti que quatre points dans le match, en grande partie grâce à la pression constante de Danielle Hunter et Everson Griffen des Vikings.

Brees – qui a été limogé 12 fois en 11 matchs en saison régulière – a été soumis à 12 pressions par les Vikings et limogé trois fois.

La défense des Saints a également connu une journée médiocre. Le Minnesota a récolté 362 verges au total, son plus haut total depuis la semaine 10 de la saison régulière. Les 94 verges au sol de Dalvin Cook ont ​​été le plus grand nombre de joueurs contre la Nouvelle-Orléans depuis 2017.

En saison régulière, la défense des Saints n’a permis que la conversion de 35% des troisièmes downs. Les Vikings ont réussi dimanche 56 pour cent de leurs troisièmes essais, dont deux fois lors de sa séquence de victoires en prolongation.

Sean Payton: mieux gérer l’horloge

Même le coaching des Saints semble plus enclin à des putains de cerveaux en séries éliminatoires. À la fin du quatrième quart-temps, l’entraîneur-chef Sean Payton a choisi de ne pas utiliser du tout son temps mort final – même s’il y a eu quelques fois qui auraient pu aider à mettre en place un touché gagnant.

Payton aurait dû utiliser son temps mort après que la défense des Saints a limogé Kirk Cousins ​​avec environ 2:48 à gauche, mais à la place, il a permis au Minnesota de prendre le chronomètre jusqu’à 2:10 à gauche. Le botté de dégagement et le retour de botté de dégagement qui s’ensuivirent amena le jeu à l’avertissement de deux minutes, gaspillant une autre chance d’arrêter le chronomètre.

Il aurait également dû utiliser son temps mort quand une pénalité de faux départ avec 21 secondes restantes a forcé un second tour de 10 secondes. Payton a gardé le temps mort dans les réserves tout le temps, et les Saints se sont contentés d’un panier de 49 verges pour égaliser une seconde.

L’année dernière, Payton a eu du mal à gérer l’horloge. La passe désormais infâme à Tommylee Lewis qui n’a pas attiré d’interférence de passe n’aurait pas dû être un jeu de passes du tout.

Les Saints avaient le ballon dans la zone rouge à l’avertissement de deux minutes avec le match à égalité. Même si trois jeux de descente ont tous échoué, cela aurait pu effacer le temps mort final des Rams et remettre le chronomètre à environ 30 secondes avant un but sur le terrain pour tirer la puce. Des passes incomplètes au premier et au troisième vers le bas ont permis à Los Angeles de prendre 1:41 pour pénétrer dans la fourchette de buts.

Oui, il y a aussi de la malchance.

La sécurité des Saints, Vonn Bell, a semblé marquer un touché pour un échappé tard dans le match, mais la reprise a déterminé que le genou de Dalvin Cook était à terre. Le cornerback Marshon Lattimore a subi une blessure en prolongation et Kirk Cousins ​​a lancé 43 verges à Adam Thielen, qui était couvert par le cornerback de secours Patrick Robinson, lors du jeu suivant. C’était le seul jeu de passes des Vikings de plus de 20 mètres tout au long du match.

Une équipe ne peut pas exactement fixer sa chance. Si cela était possible, les chargeurs ne seraient pas les chargeurs.

Mais la défaite des Saints contre le Minnesota n’aurait pas dû se résumer à la question de savoir si la poussée de Kyle Rudolph dans la zone de but constituait ou non une interférence de passe offensive. Autrement dit, la Nouvelle-Orléans n’aurait pas à se soucier autant du malheur des séries éliminatoires si elle jouait comme la même équipe en séries éliminatoires que lors de la saison régulière.