Comment les Titans ont transformé l’offensive des Ravens en sa pire version

Les Ravens n’étaient pas les Ravens à leurs débuts en séries éliminatoires en 2020. C’est pourquoi leur saison est terminée.

Baltimore a construit une saison de 14 victoires et une séquence de 12 victoires consécutives sur une offensive lourde. L’offensive de John Harbaugh était fondée sur le glissement du ballon dans les tranchées d’une ligue qui était depuis longtemps passée à des attaques aériennes à fort impact.

Samedi, un déficit précoce et une blessure lancinante au arrière Mark Ingram ont forcé l’équipe à demander à Lamar Jackson de les renvoyer dans ce match. Alors que le MVP probable de 2019 était à la hauteur du défi, il a finalement été éliminé par la défense du Tennessee, une éruption de blessures à des armes importantes tout au long de son attaque, de mauvais appels en quatrième et courte et quelques baisses directes en aval.

Nous avons encore pu apercevoir des Corbeaux embarrassants et embarrassants défensifs dans leur défaite 28-12 en division contre les Titans – ils ne sont jamais restés longtemps. Jackson a toujours trouvé des moyens de se tailler la défense de la zone du Tennessee dans les airs et de protéger les espions avec ses pieds, mais il n’a trouvé la zone de but qu’une seule fois. En conséquence, la saison épique de Baltimore est terminée après un seul match éliminatoire.

Maintenant, les Ravens doivent comprendre ce qui n’a pas fonctionné.

Le déficit initial de Baltimore signifiait que les Corbeaux ne pouvaient pas courir comme ils l’avaient prévu

Les Ravens ont aligné la meilleure attaque précipitée de 2019 – en termes de volume et d’efficacité. Baltimore a été la seule équipe de la NFL à se précipiter pour plus de verges (3 296) qu’elle n’en a dépensé (3 225) cet automne. Entre le jeu robuste d’Ingram et les courses en roue libre de Jackson, le club a couru le ballon sur 56 pour cent de ses jeux cette saison – le pourcentage le plus élevé de la ligue depuis les Jets de 2009.

Cette stratégie a été mise à l’épreuve au tout début des éliminatoires de l’équipe. Après avoir tenu les Titans à un botté de dégagement, les Ravens ont retourné le ballon deux fois (une interception et des downs, plus sur ceux plus tard) pour donner au Tennessee les champs courts nécessaires pour prendre une avance de 14-0 au premier trimestre.

Ces deux premiers disques ont vu Harbaugh opter pour huit points et quatre passes (66,7 pour cent des parties de jeu) tout en suivant un script familier. Dans les neuf entraînements qui ont suivi, Harbaugh est passé à 55 passes et 21 points (27,6 pour cent de parties de jeu) alors que son équipe tentait désespérément de sortir d’un bassin de sables mouvants mystérieusement en forme de quads de Derrick Henry.

C’était exactement ce que voulait le Tennessee. Les Titans ont empilé la boîte contre Baltimore dans l’espoir de drainer son jeu au sol et de forcer Jackson à prendre le relais dans les airs:

Grande explication de Logan Ryan sur la façon dont les Titans ont arrêté Lamar Jackson: “Nous avons eu des boîtes de 8 à 9 joueurs toute la nuit. Vous jouez à Madden et exécutez Engage Eight toute la journée, c’est difficile de faire fonctionner le ballon. Nous l’avons fait à peu près. ”

Ils ont également utilisé les factures comme modèle. Devis complet ici: pic.twitter.com/SzjQ206skw

– Tyler Dunne (@TyDunne) 12 janvier 2020

Avant samedi, Jackson n’avait lancé plus de 30 passes à cinq reprises. Il n’en avait jamais jeté plus de 43 en un seul match. Il a lancé 59 (CINQUANTE-NEUF) fois contre les Titans. Cela signifie que des joueurs comme Willie Snead (31 matchs en saison régulière), Seth Roberts (21) et Justice Hill (huit) ont été soudainement appelés à contribuer de manière significative au jeu des passes. Ce n’était pas positif pour les Ravens.

Toutes ces baisses n’ont pas non plus donné lieu à des passes, ce qui présente à la fois des avantages et des inconvénients. Jackson a brouillé efficacement pour éviter la pression et produire des verges, mais ces courses ont également:

a) avait un plafond défini de 20 yards en aval,

b) n’a pas réussi à arrêter le chronomètre pendant un match où ses Ravens ont observé un déficit de 22 points, et

c) entraînait souvent de longs temps de réinitialisation entre les jeux.

Après avoir vu ses portées par match tomber à 11,7 pendant la saison régulière, Jackson a exécuté le ballon 20 fois pour 143 verges. Ce sont des chiffres impressionnants, bien sûr, mais le chronomètre de course et l’incapacité de l’équipe à exécuter une offensive à leur rythme signifiaient qu’ils ne seraient pas suffisants pour créer un retour historique.

Le jeu agressif de Baltimore a finalement explosé au visage

Dans ces 20 courses, deux tentatives de quatrième baisse ont présumé la mort des Ravens. Baltimore est entré dans la ronde divisionnaire avec un score parfait de 8 sur 8 en ce qui concerne les conversions en quatrième et une saison cette saison. Samedi, Harbaugh a trop réfléchi. Les Ravens ont commencé à six mètres derrière la ligne de mêlée lors de la première tentative et se sont déplacés latéralement contre une ligne empilée lors de la deuxième, et n’ont converti ni l’un ni l’autre:

Chacun de ces quatrièmes essais bâclés a conduit à une réponse de touché immédiate des Titans. Après avoir converti 17 des 24 tentatives de quatrième revers en saison régulière, les Ravens ont inscrit 0 de 4 sur ces matchs dans leur seul et unique match d’après-saison.

Jackson était bon sur le papier, mais il n’était pas son MVP typique

Jackson a eu un très bon match. Les chiffres définitifs diront qu’il a totalisé 508 verges au total – dont un record en carrière de 365 dans les airs. Son attaque a transformé 11 de ses 18 troisièmes essais en premiers essais.

Ce sont tous de très, très bons chiffres. Il n’était tout simplement pas la force révolutionnaire qu’il avait connue lors de victoires précédentes contre les Patriots, les Rams ou les Texans.

Il n’est entré dans la zone des buts qu’au quatrième quart, devenant le troisième joueur – derrière Ryan Tannehill et Derrick Henry – à lancer une passe de touché samedi soir. Il a retourné le ballon trois fois. Il n’avait eu que huit revirements au total en saison régulière.

Il y avait plusieurs facteurs derrière son jeu incohérent. Jackson a eu un effort pire que d’habitude de la part de ses bloqueurs, qui ont eu du mal à contenir une ruée vers le Tennessee qui s’est classée 17e de la ligue en taux de sacs cette saison et n’a pas pu faire tomber le euh, un peu moins mobile Tom Brady une semaine auparavant. Jackson n’avait pas été limogé plus de deux fois depuis la semaine 5. Les Titans l’ont atteint trois fois avant la fin du troisième trimestre, ce qui comprenait un sac à bandoulière qui a conduit à un touché de 20 verges au Tennessee quelques instants plus tard.

Cela ne signifie pas que Jackson est irréprochable pour les difficultés de son équipe. Son interception au troisième trimestre avec Kenny Vaccaro a coupé ce qui aurait pu être un entraînement de score vital dans ce qui devenait un jeu de plus en plus désespéré. Ce n’était pas la fonction d’un mauvais blocage ou d’une balle tombée – c’était simplement une mauvaise passe.

Il a pris la mauvaise décision lors de ces quatrième descentes susmentionnées et a raté des cibles ouvertes en aval. Jackson était probablement assez bon pour gagner dans plusieurs replays multivers contre les Titans – mais il aurait dû être presque parfait pour battre cette version du Tennessee.

Les Ravens n’avaient pas le personnel pour soutenir quoi que ce soit d’autre qu’un Lamar Jackson surhumain

Jackson était limité quand il s’agissait de soutenir le downfield. Un Ingram en meilleure santé serait généralement capable de prendre une partie de la pression de son jeu de course, et il avait également un taux de capture de 89,7% et un record de carrière de 8,5 mètres par cible en 2019. Contre les Titans, il n’avait que six portages et deux cibles tout en combattant un mollet tendu qui a nécessité une attention pendant le match.

L’ailier serré Nick Boyle, qui s’est classé quatrième de l’équipe au total des cibles, a quitté le match au troisième trimestre avec une blessure à la jambe. Il a terminé avec zéro capture. Pro Bowler Mark Andrews, entravé par une maladie de la cheville, n’a pas eu son impact habituel. Sa chute de pointe au premier trimestre a mis en place l’interception qui a cédé la place au premier touché des Titans.

Ce n’était pas la seule fois où Jackson a été brûlé par ses coéquipiers dans le champ. Les joueurs de Baltimore ont réussi quatre gouttes au cours de la première mi-temps seulement. En tout, sept des 59 passes de Jackson auraient pu caresser ses larges mains et aller sur le gazon – ou pire.

Baltimore a dépassé les attentes en 2019 derrière un quart bouleversant qui pourrait faire un peu de tout. La capacité de Jackson à courir comme un Devin Hester amplifié et à lancer comme le passeur le plus efficace de la ligue (son 81,1 QBR a dirigé la NFL) a aidé à résoudre les autres problèmes de son équipe – à savoir un manque de profondeur à ses positions de compétence.

Les Ravens ont obtenu de gros jeux de leur quart-arrière. Ils ont obtenu une capture incroyable de Hollywood Brown et une performance par ailleurs solide. Et c’était à propos de ça.

La ronde divisionnaire a été une tempête parfaite qui a ravagé les espoirs du Super Bowl de Baltimore. Les Ravens ont été chavirés par une brillante sortie des Titans, le territoire inconnu de jouer par derrière et le type de blessures auto-infligées que l’équipe avait évitées tout au long d’une saison 14-2.

Si cela s’était produit en décembre, cela aurait été une expérience d’apprentissage précieuse. Au lieu de cela, cela s’est produit en séries éliminatoires – et maintenant Jackson et ses coéquipiers auront toute l’intersaison pour réfléchir à la façon de réparer leur navire pour 2020.