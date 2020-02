Comment Nets a l’intention d’approcher le reste de 2019-20 sans Kyrie Irving

Une victoire sur les Philadelphia 76ers jeudi aurait été une véritable victoire de bien-être pour les Nets de Brooklyn après que la nouvelle dévastatrice de Kyrie Irving ait été publiée avant le match.

Cependant, jouer sans Irving n’est pas vraiment quelque chose de nouveau pour les Nets. Il n’a joué que 20 matchs toute la saison, mais si la saison s’était terminée avec la défaite de jeudi, Brooklyn serait dans les séries éliminatoires en tant que tête de série no 7.

Affronter la tête de série n ° 2 dans l’Est pour ouvrir les séries éliminatoires n’est pas où les Nets voulaient nécessairement être pour commencer les éliminatoires de la NBA 2020 après avoir ajouté Irving, Kevin Durant et DeAndre Jordan au cours de l’été, mais la saison de Brooklyn est tout aussi beaucoup de persévérance car c’est une déception – une déception qui échappe au contrôle de Brooklyn.

Spencer Dinwiddie a une année de carrière et s’est inséré dans la conversation des étoiles. Et il ne s’attend pas à ralentir à l’approche des séries éliminatoires:

Nous avons le talent de toujours être une bonne équipe, de faire toujours les séries éliminatoires et, à votre avis, de faire des choses spéciales. Il s’agit simplement de se rassembler, d’être cohérent et d’aller de l’avant.

Le reste de la saison est également important pour Caris LeVert, qui a subi une blessure la saison dernière et s’est blessé à nouveau plus tôt en 2019-20. Mais, il est en bonne santé et a trouvé son rythme:

De toute évidence, nous nous sentons mal pour. Il veut être ici avec nous. C’est d’abord et avant tout. Il a définitivement travaillé extrêmement dur pour revenir. C’est juste une série de choses malheureuses qui se sont passées avec lui. Donc, nous avons juste une mentalité de prochain homme en ce moment et essayons de terminer cette saison de la bonne façon. Nous savons tous que nous essayons d’atteindre les séries éliminatoires, donc cela est en vue en ce moment.

Avec ces deux leaders des Nets, avec DeAndre Jordan servant de voix vétéran stable, Brooklyn continuera de donner des ajustements d’équipe – et ils pourraient même en surprendre certains.

Citations fournies par Ky Carlin du USA TODAY Sports Media Group.

.