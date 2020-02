Comment Pat Riley semble avoir fait le commerce parfait pour aider le Heat à gagner maintenant – The Athletic

LOS ANGELES – Pat Riley est-il à mi-chemin d’un échange qui pourrait faire passer le Heat dans une nouvelle stratosphère cette saison?

Si c’est le cas, il a réussi à le faire en échangeant des joueurs qui n’avaient pas vraiment fait partie de la rotation du Heat tout en protégeant l’avenir de l’équipe.

Quelle pourrait être la prochaine?

Une formation remaniée de Heat qui comprend le défenseur vétéran de la NBA Andre Iguodala et le marqueur de 19,2 points par match Danilo Gallinari, si Riley peut obtenir toutes les pièces d’échecs au carré.

L’échange de trois équipes annoncé par le Heat avec Memphis et Oklahoma City, devrait être finalisé avant 15 heures jeudi. La date limite de l’EST amènerait Iguodala et Gallinari à Miami tout en déchargeant 40,4 millions de dollars de salaire combiné aux Grizzlies et Thunder pour que le commerce fonctionne pour Miami sous son plafond.

Les Heat auraient envoyé l’attaquante Justise Winslow (13 millions de dollars cette saison et la saison prochaine) souvent blessée aux Grizzlies, comme il l’a confirmé en publiant un …

.