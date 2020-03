Comment Peyton Manning peut donner vie au stand «Monday Night Football»

Peyton Manning est à la retraite depuis 2016, mais il pourrait bientôt faire son retour sur le terrain. Non, pas en tant que joueur, mais en tant que diffuseur. Le New York Post a rapporté que ESPN essayait de s’associer à Manning avec Al Michaels, un annonceur de longue date de NBC pour Monday Night Football. Alors que le contrat de Michaels avec NBC n’expire qu’après le Super Bowl en février 2022, Manning pourrait signer demain, s’il le voulait.

La nouvelle survient peu de temps après que Tony Romo est devenu le diffuseur le mieux payé de l’histoire de la télévision. ESPN aurait tenté de faire en sorte que Romo rejoigne le stand de la MNF, mais il a accepté un nouvel accord de 17 millions de dollars / an pour rester chez CBS.

Voici plus du rapport du New York Post:

En plus d’ajouter le glamour d’une combinaison Michaels-Romo à la télédiffusion, Disney, qui possède ESPN, se dirigerait dans ses prochaines négociations sur les droits de la NFL avec la plus grande équipe de diffusion du secteur. Disney espère ajouter plus de NFL et un Super Bowl pour ABC / ESPN dans les années à venir.

Le réseau estime qu’un jumelage Michaels-Manning aurait le même grésillement que Michaels-Romo.

Depuis que Jon Gruden a quitté le stand MNF après la saison 2017, le talent a décliné. En 2018, l’équipage comprenait Sean McDonough en play-by-play et Jason Witten à ses côtés, avec Booger McFarland dans une ridicule BoogerMobile en marge. McFarland est monté sur le stand pour prendre la place de Witten à son retour chez les Cowboys en 2019. Dans l’ensemble, l’émission est beaucoup moins divertissante qu’elle ne l’était avec Gruden.

Que ESPN débarque Michaels ou non, Manning seul serait un joli prix de consolation après que le réseau ait raté Romo. Bien que Manning ait travaillé avec ESPN + et son émission Peyton’s Places la saison dernière, il n’a jamais appelé de jeux auparavant.

Alors, que doit faire Manning pour réussir le Monday Night Football? Voici quelques suggestions simples.

Évitez de vous tromper constamment

Embaucher Manning serait une victoire pour ESPN, ne serait-ce que parce que cela permettrait au réseau de suivre le rythme de la course aux armements de la radiodiffusion. Fox a Troy Aikman. CBS vient de donner à Romo des tonnes d’argent. Maintenant, ESPN obtiendrait un QB NFL encore plus reconnaissable dans son stand. Empêcher Manning de rejoindre un autre réseau est remarquable en soi.

En ce qui concerne son acquittement sur le stand, Manning établirait des comparaisons immédiates avec Witten et McFarland, deux autres anciens joueurs devenus commentateurs de la MNF.

Bon seigneur, c’est une barre basse.

Nous ne savons pas comment Manning ferait d’un point de vue analytique. Sera-t-il capable de prédire les pièces avant qu’elles ne se produisent, comme Romo? Peut-être pas, mais il apporte une expérience précieuse que Witten et McFarland n’avaient pas: plus de deux décennies de défenses en lecture et de comprendre quels audibles un quart-arrière leur appellera.

Une grande partie du succès de Romo a été sa capacité à transmettre les bases du quart-arrière à un public national. Il rompt des lectures compliquées à des concepts simples afin de nous dire quand un passeur tue une pièce sur la ligne de mêlée, appelle un pré-snap audible ou met en évidence une faiblesse particulière de la couverture. Quand c’est bien fait, c’est une vision incroyable. Quand c’est mal fait, c’est le genre de fourrage qui a poussé sans relâche Witten et Booger à la télévision depuis deux ans.

Je pense que l’homme qui a fait le “Omaha!” audible reconnaissable serait en mesure de fournir ce genre de fond de la cabine. Il n’a pas besoin d’être Romo pour cela, mais son ancien collègue est un bon exemple à suivre.

Amusez-vous!

Non, Manning ne devrait pas essayer d’être Romo sur le stand. Mais il devrait essayer de canaliser son côté le plus drôle pendant les matchs au lieu de se contenter de commentaires sérieux, comme nous l’avons vu de Romo. Nous savons que Manning est capable de faire exactement cela aussi.

Son sketch de Centraide sur Saturday Night Live est un classique de tous les temps:

Il a été dans de nombreuses publicités qui lui ont permis de montrer sa personnalité et son sens de l’humour. Il a été porte-parole de MasterCard pendant des années. Ces publicités comprenaient généralement des jeux amusants liés au football du slogan «inestimable» de l’entreprise:

Sa publicité «poulet parm vous avez si bon goût» pour Nationwide a également été un grand succès.

Manning n’était pas exactement le quart-arrière le plus coloré quand il était dans la ligue, mais ces publicités prouvaient au moins qu’il pouvait être stupide parfois.

Si Manning peut puiser dans ce personnage et équilibrer cela avec une analyse intelligente dans son stand, MNF peut obtenir ce qui lui manquait au cours des deux dernières saisons.

En termes simples, l’équipage n’a pas eu le charme maladroit que Gruden a apporté chaque semaine, et aucun de ses deux remplaçants n’a été très agréable à l’antenne. Manning pourrait peut-être résoudre ce problème.