Comment Raheem Mostert est passé du casting de la NFL à la légende des séries éliminatoires des 49ers

La meilleure performance en course à pied de l’histoire des séries éliminatoires des 49ers n’est pas venue d’un choix de première ronde. Il est venu d’un joueur que six autres équipes ont décidé de ne pas vouloir avant de trouver une maison dans la région de la baie.

Raheem Mostert a été l’un des plus grands facteurs du nouveau succès de San Francisco en séries éliminatoires. Mais sa performance de 58 verges – qui comprenait une récupération du botté de sauvetage étouffé – dans une victoire en division contre les Vikings n’était qu’un apéritif pour son plat principal. Il s’est régalé des Packers lors du match de championnat NFC, incendiant une défense de course tremblante sur 160 verges et trois touchés … dans la première moitié seulement.

Mostert a battu Green Bay 156-93 (il avait une prise pour -4 yards) en route vers une avance de 27-0 à la mi-temps qui ne laissait aucun doute sur la meilleure équipe de la NFC. Au troisième trimestre, il avait battu le record de Colin Kaepernick pour le plus grand nombre de verges au sol lors d’un match éliminatoire de l’histoire de San Francisco. Si vous regardez son long et sinueux chemin vers Santa Clara, vous pouvez voir à quel point il était proche de ne pas être allé aussi loin.

Le vétéran de cinq ans a rebondi à travers la ligue au début d’une carrière qui semblait destinée à atteindre le niveau «bon, mais pas assez bon». L’ancien star de la piste a mélangé entre six équipes différentes au cours de ses deux premières saisons dans la ligue, gagnant des équipes spéciales les clichés et le passage des équipes d’entraînement aux listes actives alors que les équipes ont du mal à équilibrer son potentiel avec la production dont ils avaient besoin.

Pendant un certain temps, il semblait que Mostert laisserait un héritage en tant que héros de pré-saison et, éventuellement, haut lieu dans les futurs projets AAF / XFL. Ensuite, les Niners sont intervenus et lui ont donné la toile de fond parfaite pour son ensemble unique de compétences.

Mostert était un héros méconnu de la meilleure équipe de la NFC … jusqu’à dimanche

Mostert a atterri à San Francisco en 2016 après de brefs séjours avec les Eagles, Dolphins, Ravens, Browns, Jets et Bears. Alors que son talent était clair, sa place sur le terrain ne l’était pas.

Mostert a oscillé entre l’élargissement et le retour en arrière au cours de ses quatre saisons à Purdue et a eu trois fois plus de verges sur coup franc (2 289) que de verges au sol (759) avec les Chaudronniers. Cela l’a canalisé dans la NFL dans le cadre d’une pile profonde d’agents libres non repêchés.

Bien que ses capacités de tireur et de retourneur de coups de pied en aient fait une pièce de puzzle utile, il n’a pas réussi à avoir un impact en dehors des équipes spéciales. Lors de ses deux premières saisons en tant que pro, il n’a eu qu’une seule sortie du champ arrière.

Les 49ers aimaient suffisamment la production de ses équipes spéciales pour le garder à plein temps après un passage au sein de l’équipe d’entraînement en 2016. Bien que ses deux saisons suivantes se termineraient sur une réserve blessée, il était clair qu’il devenait de nouveaux rôles sous la direction de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan, qui a pris sur la touche en 2017.

Au cours des trois dernières années, il est passé de quelqu’un qui jouait presque exclusivement à des équipes spéciales à un rouage clé de la machine à queue des Niners. Lorsque des blessures ont gêné ses coéquipiers Tevin Coleman, Jerick McKinnon et Matt Breida, Mostert s’est montré prêt à absorber leurs portées tout en plaidant pour plus de pages dans le livre de match de San Francisco. Bien qu’il n’ait pas commencé un seul match en 2019, il a établi des sommets en carrière dans toutes les statistiques de comptage:

L’ascension de Raheem Mostert, 2017-19

Raheem Mostert



g



se ruer



Yds



TD



O / A



Tgt



Rec



Yds



Y / R



TD



Y / Tgt













Raheem Mostert



g



se ruer



Yds



TD



O / A



Tgt



Rec



Yds



Y / R



TD



Y / Tgt















2017



11



6



30



0



5



0



0



0



0



0















2018



9



34



261



1



7.7



sept



6



25



4.2



0



3,6











2019



16



137



772



8



5.6



22



14



180



12,9



2



8.2

Mostert a vu son taux de tacle cassé passer de 14,7% en 2018 à 20,4% l’automne dernier. Il a en moyenne 11 verges après la capture à chaque fois qu’il a tiré dans une passe de Jimmy Garoppolo. Il a ajouté de la valeur aux micros blitz. Il était bon à peu près tout.

Cela a mis la table pour son évasion de jeu de titre NFC

Les 58 verges de Mostert la semaine dernière étaient un nombre solide pour le jeune vétéran – alors le neuvième de sa carrière. Il éclipserait après 18 minutes de jeu.

Une blessure au bras pour ramener Tevin Coleman a forcé Mostert au sommet de l’arbre de décision de Shanahan. L’ancien pilier de l’équipe d’entraînement était prêt pour l’occasion. Il a porté le ballon 14 fois en première mi-temps et a gagné neuf mètres ou plus sur huit de ces touches. Les 49ers ont marqué sur chaque disque dans lequel Mostert a obtenu au moins un transfert. Tous les trois de leurs touchés au premier et au deuxième trimestre étaient dus à l’ancienne star de l’athlétisme pour laquelle six autres équipes n’étaient pas sur la liste.

Il n’a pas seulement brisé les espoirs du Super Bowl des Packers avec ces courses; il a écrit l’histoire. Mostert est le premier joueur de la NFL à se précipiter pour plus de 150 verges et trois touchés en une seule mi-temps en séries éliminatoires. Il en a ajouté un quatrième à la fin du troisième trimestre pour répondre à un touché de Green Bay qui avait réduit l’avance de San Francisco à 27-7.

Seuls deux autres joueurs de l’histoire de la NFL se sont précipités pour quatre touchés ou plus en séries éliminatoires; son camarade 49er Ricky Watters en 1994 (qui en avait cinq) et le arrière du Patriot LeGarrette Blount en 2014 (quatre).

Ce n’est pas mal pour un agent libre non repêché qui a dû passer par six autres équipes de la NFL avant de trouver celle qui n’avait pas peur de lui donner le ballon.