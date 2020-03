Comment Russell Westbrook des Rockets peut être son plus efficace

Russell Westbrook est sans aucun doute l’un des talents les plus électrisants de la NBA. Sa combinaison unique de rapidité fulgurante et de force surhumaine a permis au joueur de 31 ans de profiter d’une carrière professionnelle réussie qui lui permettra d’être inscrit au Temple de la renommée du basket-ball quand tout sera dit et fait. Le talent offensif de Westbrook n’a jamais été remis en question, mais sa sélection de coups est une histoire totalement différente.

Pour que Russ soit son moi le plus efficace, tout commence par la sélection des coups. Westbrook a été critiqué tout au long de sa carrière en raison de sa tendance à se contenter de sauteurs inefficaces et contestés au lieu de faire ce qu’il fait le mieux, qui est d’attaquer et de finir sur la jante. Plus précisément, le gardien des Houston Rockets est coupable de tirer trop souvent à longue portée, malgré un pourcentage abyssal de loin pour sa carrière (30,4%).

Cela dit, Westbrook a réduit ses tentatives de trois points cette saison. Il ne prend que 3,8 tentatives, son plus faible nombre depuis la campagne 2012-13. Les fans des Rockets devraient être encouragés par cela, mais Westbrook doit prendre encore moins de triplets si Houston souhaite faire une course en séries éliminatoires. Seulement 25% de ses matchs ont chuté en 2019-2020, un clip terriblement inefficace et le deuxième pire de sa carrière. À ce stade de sa carrière, il est clair que le triplet ne fait pas partie du répertoire de Westbrook, quel que soit le rythme et le style de jeu de Houston, il est préférable de ne pas les prendre régulièrement.

Avec le pointeur à trois, Russ a eu du mal à convertir ses looks de milieu de gamme en tant que Rocket. Westbrook a accumulé 132 tentatives sur le terrain à une distance de 10 à 14 pieds et n’a connecté que 38,6% de ses essais à partir de cette zone du sol. Seulement 13,7% des paniers ont été décrochés des passes décisives, signe que Westbrook est en train de forcer le problème et ces tirs de saut le font généralement être un stoppeur de balle. S’il a plutôt pris ces coups de feu et en rythme, le joueur de 12 ans verrait probablement ses tentatives de milieu de gamme trouver le fond du filet plus souvent.

Dans l’ensemble, il réduit ses essais à longue distance et ses sauteurs de 10 à 14 pieds non assistés et forcés, ce qui fera de Westbrook le joueur le plus efficace possible. Il convient de mentionner que son pourcentage de buts marqués cette saison est le meilleur de sa carrière (47,1%), même s’il a le potentiel de s’améliorer encore plus s’il bricole avec sa sélection de tirs.

Les Rockets iront aussi loin en séries éliminatoires que Westbrook et James Harden pourront les mener. S’ils veulent une chance légitime de vaincre les Los Angeles Clippers ou Lakers dans une série de sept matchs, leur meneur de jeu all-star doit marquer le ballon avec précision. La chance de Houston à un titre peut en dépendre.