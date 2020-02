Comment Sabrina Ionescu et Oregon ont fait à UConn leur pire perte à domicile depuis 2005

Personne ne calme une foule comme Sabrina Ionescu, qui a fait taire 10167 fans avec un tir blasé à deux points vers la fin du deuxième quart de match qui finirait par ressembler plus à une éruption qu’à ce qu’elle n’avait jamais paru sur papier.

Une bonne partie de ces fans étaient là pour ses canards, et même ceux de la majorité – arborant le costume des Huskies à Storrs, le légendaire pavillon Gampel du Connecticut – avaient offert des applaudissements plus que polis au meilleur joueur de basket-ball universitaire féminin quand elle était introduit avant-match. Mais, encore, sa réponse aux trois seuls matchs de Christyn Williams – qui a amené UConn à six points près – a été si rapide et décisive que la foule a été laissée bouche bée. Après le seau d’Ionescu (qui a été immédiatement suivi par une aide au match contre la joueuse par excellence Ruthy Hebard, puis un autre seau), les Huskies ont suivi à deux chiffres le reste du match en route vers une déroute de 74-56 en 18 points. Il s’agit de leur pire perte à Gampel et de leur pire perte à domicile depuis 2005.

“Je pense que nous avons en quelque sorte pris le contrôle tôt, puis l’avons maintenu”, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Kelly Graves, ce qui était vrai, car les Huskies ont marqué le premier et n’ont plus jamais mené.

Peut-être que le plus important était qu’Ionescu ait réussi un rebond alléchant et une passe décisive loin de son 24e triple-double, elle n’était pas la joueuse la plus importante du match. Hebard (connu comme “le Marteau”, selon Graves) avait un incroyable 22-12, tirant au-dessus de sa moyenne déjà absurde de 66,5 pour cent du terrain. Satou Sabally a également réussi un double-double avec quatre passes décisives. Erin Boley a commencé les choses tôt avec trois trois points (pour une raison quelconque, la plupart du temps sans couverture) et Minyon Moore était partout à la fois, défiant les Huskies de tous les coins du sol.

En substance, c’est l’équipe de l’Oregon qui nous a été promise. C’est l’équipe qui vous donnera envie de raccrocher votre maillot et d’appeler votre maman. Nous ne les avons pas nécessairement vus toute l’année: il y a eu cette défaite face à Louisville (désormais classée n ° 5) et Arizona State (désormais n ° 19). Mais les Ducks ont fait leur chemin vers une victoire décisive contre l’équipe qui est toujours, assez ou non, le porte-étendard du basket-ball universitaire féminin.

“C’est un terrain sacré”, a ajouté Graves de l’arène remplie de bannières. “Ils sont si bons depuis si longtemps.”

Des décennies de domination n’ont pas empêché la junior Megan Walker d’aller 3 pour 16 au sol, ni les Huskies à 28,6% de leur pire saison de la ligne des lancers francs.

“Au cours de ce premier trimestre, il était évident que physiquement, nous ne pouvions pas nous mesurer à eux”, a déclaré l’entraîneur de UConn Geno Auriemma après le match. «Ils ont profité de chaque erreur que nous avons commise.» Les Ducks ont obtenu 17 points de chiffre d’affaires et UConn, quatre.

Crystal Dangerfield a fait quatre trois en route pour 19 points, mais l’équipe avait l’air si mal en point sur la défensive qu’elle n’a pas pu obtenir les arrêts nécessaires pour soutenir son tir à chaud – à un moment donné, le senior de 5’5 était sous le panier essayant de disputer 6’4 Hebard.

“C’était probablement la partie la plus frustrante: ils ont eu beaucoup de tirs non contestés”, a déclaré Dangerfield. “Nous sommes fiers de faire manquer des équipes, et nous ne l’avons pas fait ce soir.”

“Je veux dire, c’est dévastateur”, a déclaré l’attaquante de UConn Olivia Nelson-Ododa à propos de la perte. “C’est un sentiment horrible que cela se produise.”

Dans l’après-match, il n’y avait presque rien à discuter: c’était une répression holistique sans lueur d’espoir ou de mauvais appel. Auriemma ne pouvait que louer ses adversaires. “Elle est juste intelligente”, a-t-il dit à propos d’Ionescu. «Elle attend que vous vous trompiez. Beaucoup de gardes vont tellement vite qu’ils ne vous donnent pas la possibilité de faire une erreur. Elle va à un rythme où elle attend et attend et attend, et quand vous foirez [he snaps] elle en profite. Elle ne vous suit pas et ne vous saute pas dessus. Elle fait plus de basket-ball à l’ancienne: elle vous bat avec la tête, les yeux et à quel point elle est implacable. »

Quant à sa propre équipe, qui n’a pas atteint la finale de la NCAA depuis trois ans (pour eux, une déception) et doit affronter un autre match de renom contre l’actuelle n ° 1 de la Caroline du Sud en Colombie la semaine prochaine, Auriemma n’était pas intéressé à tirer des coups de poing. “Ce n’est pas mon travail de les faire se sentir mieux en ce moment”, a-t-il déclaré. «Mon travail consiste à être réaliste avec eux et à dire prendre le journal, aller sur les réseaux sociaux, voir ce qui s’est passé ici ce soir et ensuite y faire face. Clair et simple. Vous en avez fait partie, ne pouvez pas prétendre que vous ne l’étiez pas. “

Il n’est généralement pas du genre à mâcher ses mots, ce que ses joueurs devront inévitablement affronter encore plus dans les prochains jours. “C’est difficile”, a déclaré Nelson-Ododa à propos de sa franchise parfois mordante. “Je suis toujours aux prises avec ça. C’est quelque chose que je vais devoir continuer à adapter. “

Pour ceux qui regardent à l’extérieur, la question de savoir à quel point les Huskies ont du mal à se diriger vers le tournoi de la NCAA – et à quel point leur calendrier de conférence souple, par rapport à l’Oregon qui affrontera trois équipes classées au cours des deux prochaines semaines, est les entraver – fournit un excellent fourrage pour le débat. Pour ceux de l’équipe, nous espérons que cela fournira une puce bien nécessaire pour leur épaule collective.

“Il y avait juste beaucoup de frustration dans la salle”, a déclaré Dangerfield à propos du vestiaire. «Nous avons un jour de congé, mais je parierais que nous n’aurons pas de jour de congé. En équipe, nous allons nous réunir, nous allons trouver quelque chose. La façon dont celui-ci se sent pour tout le monde, je pense que nous allons avoir besoin de quelque chose de différent. “