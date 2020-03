Comment Sportsbooks va gérer la NBA pour gagner le total des paris et des contrats à terme après la suspension de la ligue

Crédit:

12 mars 2020 à 14h00 HAE

La plus grande question des parieurs de la NBA après la suspension de la ligue mercredi soir à la suite de COVID-19 a été, bien sûr, “Qu’advient-il de mes paris sur les totaux des victoires de la saison?”

Les livres offrent une certaine clarté, tandis que la NBA tente de maîtriser son avenir après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert (et par la suite son coéquipier Donovan Mitchell) a été testé positif au virus. On ne sait pas encore si ni quand la saison de la NBA reprendra, ni si les éliminatoires de la NBA auront lieu.

Pour l’instant, les livres tiennent évidemment les paris jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la ligue. Cette décision pourrait prendre des mois en fonction de la propagation du virus aux États-Unis.

Si la saison devait reprendre, tous les paris resteraient bien sûr valables, à condition que les autres matchs soient joués. Le vice-président de la gestion des risques du Westgate SuperBook, Ed Salmons, a partagé avec The Action Network que les 82 jeux doivent être joués pour que les paris soient actifs.

Dans le cas où la saison régulière serait tronquée et que le jeu reprendrait avec les séries éliminatoires – qui est définitivement sur la table à partir de maintenant – les livres ont des positions différentes.

Pour Westgate, les 82 matchs doivent être joués indépendamment du pari. Dans le cas où la saison régulière est appelée à partir de mercredi soir, tous les paris, y compris les overs qui avaient déjà été confirmés, seraient déclarés sans action; tous les paris seraient remboursés.

PointsBet a pris une position différente. Le directeur des communications, Patrick Eichner, a déclaré jeudi à The Action Network que le total des paris déjà confirmés sera payé, tandis que tous les autres paris seront remboursés.

Ce message sera mis à jour avec de plus amples informations sur les paris sportifs.