Comment une nouvelle saison de NBA pourrait fonctionner – The Athletic

Quatre-vingt jours.

Commençons par là. Du redémarrage au match éliminatoire final, c’est probablement le temps nécessaire à la NBA pour redémarrer et terminer un semblant d’une saison légitime que nous trouverions reconnaissable.

Alors que la ligue est en pause et le reste dans un avenir prévisible, la lueur d’espoir qui s’éloigne au loin est que des tests rapides et fiables sur les coronavirus permettent à la ligue de redémarrer d’une manière ou d’une autre à un moment donné plus tard ce printemps. Si oui, ils doivent trouver un plan pour savoir comment cela pourrait fonctionner.

Le redémarrage de la saison NBA implique plusieurs étapes distinctes, et ces étapes présentent des limites en termes de comment et quand la ligue peut gérer une saison redémarrée. Voici mon idée sur la façon dont cela pourrait fonctionner. (Je dois souligner que c’est ma conjecture et rien de ce que les membres de la ligue ne me disent; même des cadres supérieurs disent que le bureau de la ligue a été très strict sur les mesures qu’il pourrait prendre).

Le premier et le moins discuté devient …

