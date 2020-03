Commerce de Calais Campbell: le drapeau blanc des Jaguars est le gain des Corbeaux

La reconstruction des Jaguars est lancée.

Cela a commencé au milieu de la saison 2019 lorsque le club a échangé Jalen Ramsey contre les Rams. Cela a continué lorsque le club a expédié A.J. Bouye aux Broncos le 3 mars. Il a sauté dans l’overdrive dimanche lorsque Calais Campbell, un Bowler Pro dans cinq des six dernières saisons, a été échangé aux Corbeaux de Baltimore pour le coût minimal d’un choix de cinquième ronde.

Cette décision rend l’intention de Jacksonville pour 2020 incomparable. Deux ans et plus après avoir gratté la surface du Super Bowl 52, les Jags font une démonstration de la maison qu’ils ont construite et déchirent le sous-sol fini dans le but de couler une nouvelle fondation. Ce sont les Pro Bowlers et All-Pros de la course de Jacksonville en 2017 au match de championnat AFC:

À l’exception de Campbell, aucun de ces joueurs n’avait plus de 27 ans cet automne. C’était un groupe qui avait l’air construit pour durer. Au lieu de cela, c’est qui reste sur la liste au précipice de l’intersaison 2020:

Échanger Campbell n’était pas seulement une transaction commerciale, c’était un message. Le vétéran défensif était le leader incontesté des vestiaires Jaguar au cours des trois dernières saisons. La décision de dimanche ferme la porte à cette époque (et l’espoir final persistant que l’équipe de 2017 était encore récupérable). Cela crée un vide qui permettra soit à un autre jeune vétéran de prendre la relève, soit de laisser l’équipe sans gouvernail dans un avenir proche.

Le malheur est que cette liquidation n’a pas créé le genre d’espace de plafond salarial qui faciliterait un revirement rapide. Même avec Campbell dirigé vers le nord, les Jaguars n’auraient que 31 millions de dollars d’espace pour jouer avec cette intersaison. Éliminer la dernière pièce du puzzle Pro Bowl de 2017 et vendre Ngakoue porterait cela à près de 50 millions de dollars. C’est une bonne somme d’argent, mais pas même un numéro 15 parmi les franchises de la NFL pendant l’intersaison.

Mais il y a de fortes chances que Jacksonville n’ait aucun intérêt réel à dépenser dans l’espoir d’une reprise en 2020. L’équipe vient d’écarter l’un des joueurs les plus efficaces d’une défense qui s’est classée 29e dans la NFL en termes d’efficacité globale, selon le DVOA de Football Outsiders. Son infraction, rarement un point fort au cours de la dernière décennie, s’est classée 24e meilleure dans cette même mesure. Personne ne sait vraiment qui sera le quart-arrière de départ – le cher agent libre qui a fait 0-4 lors de ses débuts avec les Jaguars avant d’être mis au banc (Nick Foles), ou la recrue de sixième ronde qui l’a remplacé et qui a été régulièrement déterminée par les secondaires évolutifs au fil de la saison (Gardner Minshew).

Il est logique d’attendre. L’enfer du plafond de cette année pourrait céder la place à plus de 100 millions de dollars de dépenses en 2021. Le contrat désastreux des Foles peut être rompu pour économiser plus de 14,3 millions de dollars en espace de plafond (jusqu’à 12,5 millions de dollars resteraient de l’argent mort. C’est une mauvaise affaire! ). Les Jags pourraient utiliser leur place en attente au sommet de l’ordre du repêchage de l’année prochaine pour viser son remplaçant – Trevor Lawrence de Clemson pourrait être le baume à Gilead pour une équipe qui parcourt le désert depuis si longtemps.

Josh Allen, le plus grand jeune joueur brillant de l’équipe, vient de conclure une solide saison de recrue et sera sous contrat d’équipe à un prix d’aubaine pour, au minimum, les trois prochaines saisons. D’autres pièces fondamentales comme Myles Jack, D.J. Chark et (peut-être) Taven Bryan sont tous sous contrat après 2021. Ils peuvent attendre – tant que l’équipe ne les aliène pas comme ce fut le cas avec Ramsey.

Il y a des raisons de s’inquiéter du fait que le club pourrait tout gâcher. Le directeur général, Dave Caldwell, a été embauché en 2013. Au cours de ses sept saisons au travail, il a vu un voyage en séries éliminatoires et six ans avec six victoires ou moins. Il ne pouvait pas tirer parti de cet élan de 2017 … devrait-il lui faire confiance pour une autre refonte lorsqu’il s’agit de reconstruire les Jags? Si le club est déterminé à prendre un nouveau départ dans les rangs, cela devrait-il également s’appliquer au front office – en particulier après la destitution de l’ancien VP Tom Coughlin?

La saison morte de Jacksonville ne consiste pas à mettre la table pour 2020. Les Jaguars laissent effectivement les jetons tomber où ils le peuvent lors de la saison à venir. Au lieu de cela, ils sont prêts à suivre l’exemple des Dolphins et à prendre une longueur d’avance dans l’ébauche de l’ordre du projet de 2021. Compte tenu des difficultés de l’équipe au cours des deux dernières saisons, cela semble être la bonne décision.

Qu’est-ce que cela signifie pour les Ravens?

Baltimore est entré en 2020, ayant besoin de stimuler une ruée vers les passes qui s’est classée 19e dans la NFL en taux de sacs la saison dernière. La semaine dernière, le club a verrouillé la vedette de l’évasion Matthew Judon (9,5 sacs, 33 coups sûrs) pour la saison avec l’étiquette de franchise et a acquis Campbell (6,5 sacs, 25 coups sûrs). Ensemble, ils n’ont eu que six coups sûrs de quart-arrière de moins que les Raiders ou les Dolphins en 2019.

Le véritable coût de l’accord avec Campbell ne sera pas évident tant que le club n’aura pas finalisé la prolongation de son contrat avec le chasseur de passes vieillissantes. Jusqu’à présent, c’est une aubaine absolue. Considérez le dernier échange que Jacksonville a fait:

Les Broncos ont expédié un choix de quatrième ronde pour libérer A.J. Bouye, qui était l’un des meilleurs demi de coin de départ de la NFL (9,8 verges par cible et 106,1 passeurs autorisés), des Jaguars. Les Ravens ont obtenu Campbell, à l’âge de 33 ans, mais après une saison au cours de laquelle il s’est classé huitième dans la NFL en coups de quart, en échange d’un cinquième tour qu’ils avaient initialement acquis en échangeant leur botteur de sauvegarde.

Assez bien!

Le jeu de Campbell suscite des inquiétudes alors qu’il entre dans la mi-trentaine. C’est raisonnable. Son nombre de sacs a diminué au cours de chacune des années qui ont suivi sa percée de 14,5 sacs en 2017. Cependant, selon le SIS, ses taux de réussite et de hâte ont tous deux atteint des sommets en quatre ans la saison dernière. Est-il possible qu’il ait perdu un pas dans la trentaine? Oui! Mais l’ancien Jag’s 2019 était la preuve qu’il était toujours capable de modifier les jeux même s’il ne montait pas de gros numéros de sac.

Campbell est bien plus que ses chiffres sur le terrain. Il est un leader des vestiaires qui était l’homme de l’année Walter Payton de la NFL en 2019. Il apporte de la valeur dans la ruée vers le col et dans la communauté. Au cours de sa carrière de 12 ans dans la NFL, il a été une force positive constante.

À moins que Campbell ne signe une prolongation à long terme avec des tonnes d’argent garanti, puis tombe d’une falaise de production, il est difficile de voir cela comme une victoire pour les Ravens. Ou tout sauf un avis de reddition pour les Jaguars. Mais bon, au moins Jacksonville a obtenu quelque chose en retour pour Campbell avant qu’il ne puisse partir en agence libre au printemps prochain.