Comparaison des dessins de Lu Dort avec Marcus Smart des Celtics

Lorsque (choisissant d’être optimiste ici) la saison de la NBA revient, l’une des questions auxquelles est confronté l’Oklahoma City Thunder sera de savoir quoi faire avec le joueur à double sens, Lu Dort.

Avant la suspension à l’échelle de la ligue, il y avait eu beaucoup de discussions sur le moment où le Thunder convertirait le contrat de Dort en un contrat standard de la NBA, une décision qui, à compter du 23 février, selon Royce Young, journaliste à ESPN, viendrait «les prochains semaines”.

L’ascension fulgurante de Dort, passant d’un temps partagé entre la NBA et la G League à un gars solidement ancré dans la rotation de départ du Thunder, a été construite sur sa ténacité défensive. La recrue a abordé certaines des affectations défensives les plus difficiles de la ligue, notamment lors d’une sortie contre James Harden.

Ses compétences offensives continuent de s’améliorer, et Elias Sbiet, directeur du recrutement chez North Pole Hoops, a déclaré à NBA.com que Dort lui rappelait le Celus Marcus Smart.

«Je pense qu’une chose sur laquelle il (Dort) pourra porter son chapeau sera les prouesses défensives dont il a fait preuve. Je ne pense pas que ses compétences passent aussi bien en NBA que les autres gars à sa taille – c’est un moule de type Marcus Smart. Marcus Smart a trouvé un moyen de faire de la NBA en étant un type de type grind it out – a commencé sa carrière en étant également un gars défensif et maintenant il a évolué. “

Cependant, le meneur vétéran du Thunder, Chris Paul, a déjà éludé le fait que Dort est bien plus qu’un joueur défensif, citant comment il a fait les petites choses qui sont passées inaperçues lors d’une victoire contre Denver fin février.

Dort a également parfois montré une mentalité de buteur, recherchant un sommet en carrière de 23 points sans aide dans une victoire contre les Kings de Sacramento.

Contrat standard ou non, la saison des recrues de Dort peut être considérée comme réussie, et Sbiet estime que c’est une base solide sur laquelle Dort peut construire une carrière durable.

“Donc, je pense que si (Dort) peut conserver ce rôle pendant quelques saisons et ensuite s’appuyer sur ses compétences au fil des ans – obtenir un tir à trois points plus cohérent, alors il aura une place dans la ligue pour un très long temps.”

Espérons que cet endroit continue d’être avec le Thunder d’Oklahoma City.

