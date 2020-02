Conclusions laissées par le NBA All Star Weekend Chicago 2020

Week-end inoubliable vécu dans le Week-end NBA All Star Chicago 2020, avec des moments qui seront gravés dans le feu dans la mémoire collective du monde du basket et le sentiment que cette ligue ne fait que grandir. Adam Silver continue de diriger le processus d’innovation et d’amélioration constante de la NBA, y compris des changements qui augmentent la compétitivité et garantissent le spectacle. La tragédie de la mort de Kobe Bryant Cela a été une incitation à faire preuve d’unité, de respect et de grandeur de la part de tous les acteurs fondamentaux de cette compétition sportive, qui est déjà l’une des meilleures de toute la planète. Nous passons en revue 10 conclusions laissées par le All Star 2020.

1. Doncic et Young, une rivalité intime

Ils sont deux des meilleurs jeunes joueurs de la ligue et dans leur deuxième année en NBA, ils ont une projection incroyable. Ils sont revenus pour montrer leur complicité et leur envie de compétition lors des deux rencontres où ils ont été mesurés.

2. Énormes ponts potentiels

Celui des Hornets a brillé avec sa propre lumière dans l’étoile montante et se révèle être un joueur avec un grand avenir. A 21 ans, il a de la marge pour s’améliorer, mais relève son niveau dans les grandes dates et affiche une tendance à la hausse.

3. Les grands sont également agiles

Domantas Sabonis et le vainqueur, Bam Adebayo, ont été les protagonistes du concours de compétences, qui prend de plus en plus d’importance au fil des ans. Regarder des joueurs de plus de 2 mètres se déplacer avec vitesse sur la piste et marquer trois a cessé d’être une nouvelle, mais c’est paradigmatique de ce qui se passe depuis des années en basket-ball.

4. Succès avec le triple concours innovant

L’inclusion de deux balles vertes à 9 mètres du panier valant trois points empêche la comparaison avec d’autres lanceurs historiques, mais favorise une grande excitation dans le concours. La nouveauté a été bien accueillie et des moments de grande émotion ont été vécus.

5. Buddy Hield et son empressement à réclamer

Les Kings sont considérés comme un joueur important et aspirent à être une grande star. Son empressement à être remarqué dans le triple concours le démontre et a signé une performance stellaire qui peut contribuer à élever sa carrière à un statut supérieur.

6. Nécessité d’établir un jury responsable dans le concours de mathématiques

Tout simplement embarrassant. C’est ainsi que vous pouvez définir ce qui a été vu dans un concours avec des scores incompréhensibles. Excès de générosité avec Howard et manque de logique avec Gordon, le jury a déformé l’événement et a soustrait l’éclat et la justice de l’un des meilleurs concours de l’histoire.

7. Aaron Gordon et Derrick Jones Jr, synonyme de spectacle

Le duel est servi et si Lavine décidait de revenir nous pourrions être devant un Big3 historique dans ces coulisses. Spectacle fabuleux offert par deux joueurs qui ont réinventé et choisi d’innover dans plusieurs compagnons inoubliables.

8. Compétitivité accrue grâce aux réformes

La nouveauté d’ajouter 24 points au leader à la fin du troisième trimestre et d’établir comme vainqueur celui qui a atteint ce chiffre, a été une décision fantastique qui a assuré le spectacle et a élevé l’esprit de compétition de tous les participants. Emotion en abondance.

9. Kawhi Leonard et sa prédisposition à entrer dans l’histoire

Le “tueur silencieux” continue d’ajouter des succès qui font de lui le meilleur joueur potentiel de l’histoire depuis quelques années. Le titre avec Raptors lui a fait voir qu’il est prédestiné à inscrire son nom avec des lettres d’or dans l’histoire de la NBA et le fait d’être MVP confirme qu’il est prêt à l’obtenir.

10. Élégance et bon travail en hommage à Kobe Bryant

L’amour, la sincérité et le tact avec lesquels les hommages ont été rendus tout au long du week-end mettent en évidence la grande équipe de professionnels de la NBA et l’énorme cohésion entre les joueurs sur des questions importantes.

