Concours NBA 3 points Cotes, pronostics et pronostics: les paris préférés de notre personnel pour le samedi soir

Damian Lillard est absent du concours des 3 points samedi soir, mais nous avons encore huit des meilleurs tireurs du monde en action.

Joe Harris défendra-t-il son titre? Trae Young gagnera-t-il comme favori? L’analytique chérie Davis Bertans peut-elle surprendre le monde des paris?

Nos experts donnent leurs paris préférés du concours en 3 points ci-dessous.

Wob: Davis Bertans (+450)

ENFIN, Davis Bertans EST DE RETOUR à la compétition des 3 points. C’est le meilleur joueur de catch-and-shoot de la ligue en NBA, ET CELA A ÉTÉ DE CETTE MANIÈRE PENDANT DEUX ANS.

Que Dieu bénisse Joe Harris; il est quatrième dans la NBA en pourcentage actif de 3 points en carrière, et il a remporté son trophée l’année dernière… MAIS DAVIS BERTANS N’ÉTAIT PAS LÀ. C’est «Les Rockets étaient champions consécutifs de la NBA en 1994 et 1995 parce que Jordan est allé jouer au baseball» de la compétition à 3 points. Le fait qu’il ait été exclu du champ de l’an dernier était incroyablement blasphématoire, mais il a finalement réussi et exigera sa revanche sur ce champ de simples mortels.

Vous devez tous comprendre que Bertans n’est pas seulement au sommet de la ligue en catch-and-shoot, selon Synergy Sports, mais il LANCE DES BOMBES qui font ressembler Damian Lillard et Trae Young à un apéritif. Avec l’ajout du rack longue distance à l’événement de cette année, vous pensez que cela profite à Trae et aux autres tireurs (c’est le cas)… mais ce ne sont pas des Bertans.