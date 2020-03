Conséquences du report des Jeux olympiques de Tokyo de la NBA à 2021

La vie peut apporter de nombreuses surprises et celles que la pandémie mondiale de coronavirus et ses implications dans le monde du basket-ball nous apportent sont inégalées. Le report de Jeux olympiques de Tokyo 2020 l’année suivante, 2021, ils génèrent une agitation chez tous les amoureux de ce sport avant l’incompatibilité apparente avec l’avenir de la saison NBA. Et c’est que la meilleure ligue du monde est déterminée à terminer la saison cette année, ce qui pourrait signifier commencer 2020/2021 plus tard que prévu. Cela ferait durer la saison jusqu’au mois d’août, chevauchant le conflit de l’épreuve olympique, dates encore en suspens mais que tout indique se jouerait entre fin juillet et début août.

États Unis il avait entrepris de retrouver le sceptre du basket-ball mondial lors de ces Jeux, tentant de rattraper l’échec de la dernière Coupe du monde. Les grandes stars de la ligue se sont engagées et Lebron James Il a fait face à ce qui devait être son dernier grand rendez-vous aux couleurs nationales. Avec ce report, le roi arriverait à Tokyo à l’âge de 36 ans, tout comme Chris Paul, suscitant une certaine inquiétude quant à savoir si, à cet âge, ils seront prêts à faire un effort supplémentaire au cas où le problème de calendrier serait résolu. Et c’est que les seules formules pour que la fin de saison ne coïncide pas avec les Jeux Olympiques, serait de limiter beaucoup la pré-saison.

Cela entraînerait une énorme usure physique et mentale pour les joueurs, la dernière chose dont ils auraient besoin est de terminer et d’aller sur un autre continent pour un tournoi aussi exigeant que celui de Tokyo 2021. Peut-être que les deux étoiles à qui ce report a le mieux réussi sont Kevin Durant et Stephen Curry Ils auront le temps de se remettre complètement de leurs blessures et pourraient être mis à la Gregg Popovich si l’événement prend en charge la NBA. De plus, les jeunes aiment Zion Williamson ou Ja Morant ils auraient accumulé une année supplémentaire d’expérience et pourraient demander à faire partie d’un Équipe de rêve renouvelé.

Les meilleurs arrêts sortent des choix Australie et Canada, qu’ils n’allaient pas pouvoir compter cet été avec des étoiles comme Ben Simmons, Tristan Thompson ou Dwight Powell, et qu’avec ce report ils voient la lumière dans leur objectif d’être de véritables alternatives au pouvoir établi par États-Unis et Espagne. Nous ne devons pas oublier que l’équipe européenne est également consciente de nombreux aspects qui pourraient être affectés par ce report, parmi lesquels la décision qu’elle prend se distingue. Pau Gasol. Il faudra être attentif à l’évolution de cette actualité pour la Jeux olympiques de Tokyo 2021.

24/03/2020 07:03

Nous analysons avec quel âge certains des meilleurs arriveront ainsi que comment cette décision pourrait influencer l’avenir de Pau Gasol et ses collègues.

