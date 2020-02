Contrairement à la tendance nationale, les Rockets enregistrent des cotes de télévision locales plus élevées

Bien que les cotes d’écoute de la télévision dans la NBA soient en grande partie à la baisse dans la saison 2019-20 à ce jour, elles sont destinées aux télédiffusions locales à Houston.

Selon les données de la pause All-Star compilées par le Sports Business Journal (SBJ), la note moyenne (2,26) des émissions de Rockets sur AT&T SportsNet Southwest est en hausse de 4% par rapport à la même période 2018-19.

Les Rockets de l’année dernière ont connu plus de succès la saison précédente, après avoir remporté un record de franchise de 65 matchs en 2017-18 et se sont qualifiés pour le septième match de la finale de la Conférence Ouest. En comparaison, ces Rockets sortent d’une campagne 2018-19 avec seulement 53 victoires et une élimination en six matchs lors du deuxième tour des éliminatoires.

Néanmoins, le commerce intersaison pour Russell Westbrook semble avoir suscité un intérêt relatif supplémentaire, en particulier au niveau local.

L’analyse SBJ a étudié 27 des 30 équipes de la ligue, les données sur l’Utah, Memphis et Toronto n’étant pas disponibles. Parmi ces 27, la majorité a affiché des baisses de notes et 13 ont enregistré des baisses de 19 points de pourcentage ou plus.

À l’échelle nationale, les émissions télévisées de matchs de la NBA sur ABC, ESPN et TNT sont en baisse de 12% cette saison. Selon les chiffres de SBJ, ABC est en baisse de 16%, TNT en baisse de 13% et ESPN en baisse de 10%.

Une partie de la baisse des numéros de télévision nationaux est attribuable à Golden State, qui a le pire record de la ligue cette saison, mais a quand même reçu une bonne part des émissions nationales en raison de leur ascendance en tant que quintuple champion en titre de la Conférence de l’Ouest. Selon les données de SBJ, les cotes des émissions locales de Warriors ont diminué de 66% par rapport à il y a un an.

Les Rockets (34-20) reviendront jouer jeudi avec un match sur la route contre ces Warriors (12-43), avec un coup d’envoi prévu à 21h30. Heure centrale dans une émission nationale exclusive TNT. Compte tenu de leur bilan, ce match n’aidera probablement pas les cotes de la ligue à diminuer au niveau national.

.