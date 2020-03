Contrat vétéran ou recrue chevronné, Boston gère les minutes avec prudence

L’entraîneur-chef des Boston Celtics ne se contente pas d’adopter une approche prudente avec le meneur Kemba Walker en ce qui concerne le temps de jeu.

Alors que le genou chauve du produit UConn a nécessité d’assoir Walker pendant plus de matchs que Stevens ne le souhaiterait probablement, l’ancien entraîneur de Butler s’est inquiété du temps de jeu que l’attaquant des All-Star Jayson Tatum a enregistré récemment.

Avec pas moins de 45 minutes à son actif lors de la défaite du 29 février contre les Rockets de Houston, Stevens veut garder le temps de jeu de la jeune aile sous 40 minutes par match, même s’il n’a que 22 ans, et à peine.

“Je pense que nous voulons juste le garder gérable”, a déclaré l’entraîneur-chef des Celtics via John Karalis de MassLive.

«Trente-trois est peut-être même un peu bas pour lui, non? Il peut peut-être jouer 35 ou 36. Mais je veux essayer de limiter autant que possible ces matchs de 40 minutes. Il en a eu quelques-unes au cours des deux dernières semaines, en partie à cause des heures supplémentaires et en partie parce que l’autre soir était également assez en désavantage numérique. “

Avec une moyenne de 38,2 minutes par match depuis la pause des étoiles, Tatum comprend l’importance de rester frais.

“Ça a du sens. C’est une longue saison », a proposé Tatum. “Les séries éliminatoires sont les plus importantes.”

Bien qu’il ne soit pas susceptible d’avoir le même genre de problèmes que Walker a eu en raison du fait que de nombreux kilomètres lui ont été imposés aux jambes, la fatigue augmente encore les chances d’une blessure évitable.

Pour les athlètes professionnels, la position assise peut être difficile – en particulier lorsque leur équipe perd. Ce fut le cas pour Walker lorsque Boston a perdu des matchs importants alors qu’il regardait depuis le banc.

“C’est dur. C’est difficile », a expliqué le natif du Bronx, selon John Karalis.

“Évidemment, je ne fais qu’entrer et sortir du jeu assez rapidement. Mais ça viendra, je suppose. Je dois juste continuer à travailler et à faire de mon mieux pour ne pas me frustrer. »

Les coéquipiers de Walker l’ont remarqué, et au moins l’un d’entre eux a pris ses préoccupations à cœur, appelant leurs coéquipiers à faire de leur mieux sur une base cohérente.

Ce coéquipier est bien sûr le garde Marcus Smart, qui a souligné la difficulté qu’une restriction de minutes peut créer pour trouver son rythme personnel sur le court.

«C’est difficile de vraiment le mettre dans un groove parce qu’il sort dès qu’il commence à avoir son groove. Et il se rafraîchit, puis doit recommencer », a suggéré Smart.

“C’est difficile pour n’importe quel joueur. Kemba est un grand joueur, mais c’est toujours dur pour vous, surtout pour sortir et s’asseoir sur ces nombreux jeux et maintenant vous essayez de suivre ce rythme, votre esprit est dedans, et maintenant vous avez l’esprit de vous jouer des tours parce que vous ” re des coups manqués, maintenant vous pensez à des choses que vous ne devriez pas penser. “

Boston fera un pas de plus vers une liste de joueurs en bonne santé lorsque l’attaquant Gordon Hayward rejoindra la rotation après s’être blessé au genou contre les Brooklyn Nets le 3 mars, ce qui contribuera à réduire la pression sur les autres joueurs pour jouer autant de minutes.

Et Boston aura besoin du reste si elle veut maximiser ses chances en séries éliminatoires.

Jusqu’à présent, le reste a eu l’effet souhaité sur la santé de Walker, son genou réagissant favorablement à la lente montée en puissance des activités.

“Certainement une tendance à la hausse et je me sens bien”, a déclaré Walker. «Aujourd’hui, j’ai été le meilleur que j’ai ressenti depuis peu de temps, donc j’en suis heureux.»

