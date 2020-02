Corey Maggette a été dit de nager avec de grands requins blancs avec Kobe Bryant pour cette mentalité Mamba

Kobe Bryant ne craignait rien, pas même les requins. Bryant ruisselait avec ténacité sur le court. Cependant, sauter dans la mer pour nager avec les requins nécessite un tempérament entièrement différent. Kobe a été assez impétueux pour nager avec les Great White Sharks avant chaque saison de la NBA pour se préparer mentalement aux matchs. C’est ce qu’il a appelé la «mentalité Mamba».

Kobe a envoyé une vidéo de lui nageant avec de grands requins blancs à son ami de longue date et ancien joueur de la NBA, Corey Maggette, dans le but de l’encourager à faire de même. Kobe a dit: «Hé, si vous voulez obtenir de ce Mamba, vous devriez nager avec les requins.»

Corey n’entendrait rien de tout cela. Il n’avait aucun moyen de nager avec de grands requins blancs. Kobe était son cher ami mais il n’allait pas le rejoindre pour nager avec les requins. C’était hors de sa ligue.

La mentalité Mamba

Kobe a vécu la mentalité Mamba. Cette philosophie consiste à tirer le meilleur parti de vos journées. La mentalité Mamba consiste à poursuivre vos objectifs, par tous les moyens, nécessaires et sans excuses. Selon Kobe, jouez chaque balle car c’est votre dernière car elle pourrait tout aussi bien être la dernière. Faites en sorte que chaque tir compte; il n’y a pas de place pour des excuses. Aujourd’hui est le meilleur jour que vous puissiez avoir, ne comptez pas sur demain.

Ne vous sentez pas désolé pour vous-même. Ne vous découragez pas. Jouez au jeu comme si c’était la chose la plus importante de votre vie. Vous n’aurez pas d’infinies possibilités de jouer au jeu. La vie ne vous attendra pas. Ce sont les mots de Kobe qu’il a envoyés à un ami dans le but d’expliquer la mentalité Mamba.

La mort de Kobe

Kobe Bryant a quitté ce monde plus tôt que prévu. Il a été tué dans un accident d’hélicoptère en janvier 2019, aux côtés de sa fille Gianna, 13 ans, et de sept autres passagers. Cependant, il est très clair que Kobe a tiré le meilleur parti de ses jours terrestres. Il a vraiment vécu la mentalité Mamba. Bryant n’a jamais hésité à partager sa philosophie avec le monde. Il a inspiré une génération d’athlètes qui l’ont suivi.

La vie, c’est avoir un impact et vivre un héritage

C’est exactement ce qu’a fait Kobe Bryant. Son héritage est ancré dans le cœur et l’esprit des personnes qui l’ont rencontré, comme Corey Maggette. Beaucoup de gens qui n’ont jamais rencontré Kobe le connaissent encore en raison de ses incroyables réalisations.

Corey Maggette, ancienne star de Clippers et analyste actuel de FOX Sports Prime Ticket, s’entraînait avec Corey Maggette. Ils ont même partagé un agent à Rob Pelinka. Dans une interview avec The Athletic, Corey Maggette a déclaré que Bryant avait presque quitté les Lakers pour rejoindre les Clippers en 2004. Aujourd’hui, il dirige un camp de basket-ball Big 3 et fait un travail de philanthropie alors qu’il cherche à combler ce nouveau vide et à s’assurer qu’il contribue à rendre le monde meilleur.

Kobe Bryant manquera à beaucoup. Ses grandes contributions au jeu de basket-ball ne seront jamais oubliées. Il restera toujours une légende.