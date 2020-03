Coronavirus: la NBA espère revenir à la mi-juin sans fans

Selon Adrian Wojnarowski avancé hier matin sur ESPN, des plus hauts niveaux de la NBA ils pensent que la compétition ne peut pas reprendre en raison de la coronavirusau moins jusqu’au milieu de juin prochain. Et je le ferais sans fans. Voici ce que l’homme avec les meilleures informations internes de la ligue a publié hier:

Les recommandations du CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies contagieuses) indiquent qu’au cours des deux prochains mois, aucun type d’événement ne pourra être organisé réunissant plus de cinquante personnes. Ainsi, les dirigeants et propriétaires de la plupart des franchises NBA pensent que, dans le meilleur des cas, la compétition pourrait reprendre au milieu ou à la fin du mois de juin prochain, et sans fans. La ligue a déjà commencé à travailler sur la disponibilité des pavillons pour août prochain.

La recommandation du CDC de ne pas organiser d’événements de plus de 50 personnes au cours des deux prochains mois intervient alors qu’un certain nombre de propriétaires et de dirigeants de la NBA croient de plus en plus qu’un meilleur scénario est un retour au jeu de la mi-fin à la fin juin – sans fans. Le dépistage de la ligue pour une arène possible se déroule jusqu’en août.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 mars 2020

Il y a trois possibilités que la ligue gère en ce moment: annuler la saison, revenir au jeu sans fans et revenir jouer directement dans les séries éliminatoires avec les fans. Quoi qu’il arrive, les salaires des joueurs de la NBA pour la saison à venir seraient affectés.

Mais, comme nous l’avons commenté, ce qui semble le plus susceptible de se produire en ce moment, c’est que la ligue ne peut pas jouer à nouveau avant la seconde moitié de juin et qu’elle le fait sans fans.

