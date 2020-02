Cotes actuelles des paris MVP de la NBA 2020: Giannis Antetokounmpo un favori de masse à la pause des étoiles

Crédit:

Stacy Revere / .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo # 34 des Milwaukee Bucks.

19 févr.2020 13:25 EST

Nous n’avons franchi que le All-Star Break, et pourtant la course MVP NBA 2020 semble être terminée.

Giannis Antetokounmpo marque en moyenne 30,0 points, 13,5 rebonds et 5,8 passes décisives en moins de 31 minutes par match pour la meilleure équipe de la ligue. Il n’est pas surprenant qu’il soit à une énorme cote de -455 sur DraftKings.

Luka Doncic (+800), LeBron James (+900) ou James Harden (+1200) peuvent-ils courir pour combler cet écart? Si vous le croyez, les chances sont assez juteuses en ce moment étant donné la domination complète de Giannis.

Vous pouvez également parier sur la deuxième place, comme notre propre Matt Moore l’a écrit hier.

Voir toutes les cotes de pari NBA MVP ci-dessous.

Cotes de paris NBP MVP 2020 actuelles

Giannis Antetokounmpo: -455

Luka Doncic: +800

James Lebron: +900

James Harden: +1200

Anthony Davis: +5000

Nikola Jokic: +5000

Kawhi Leonard: +5000

Damian Lillard: +5000

Jimmy Butler: +15000

Donovan Mitchell: +15000

Joel Embiid: +25000

Pascal Siakam: +25000

Russell Westbrook: +25000

Bradley Beal: +50000

Devin Booker: +50000

DeMar DeRozan: +50000

André Drummond: +50000

Paul George: +50000

Rudy Gobert: +50000

Jrue Holiday: +50000

Kyrie Irving: +50000

Zach LaVine: +50000

Chris Paul: +50000

Kristaps Porzingis: +50000

Ben Simmons: +50000

Jayson Tatum: +50000

Villes de Karl-Anthony: +50000

Kemba Walker: +50000

Trae Young: +50000

Brandon Ingram: +50000

