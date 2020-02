Cotes de paris actuelles sur le sixième homme de l’année NBA 2020: Duo Lou Williams et Montrezl Harrell Lead Market Clippers

Crédit:

Crédit photo: Adam Pantozzi / NBAE via .. Sur la photo: Montrezl Harrell et Lou Williams

19 févr.2020 16:25 EST

Le gardien des Clippers, Lou Williams, a remporté le prix du sixième homme de l’année à chacune des deux dernières saisons et trois au cours des cinq dernières. Et que savez-vous… il est le favori actuel pour gagner à nouveau avec une cote de +150 chez DraftKings.

Deux autres joueurs ont également une cote inférieure à 10-1: Dennis Schroder à +200 et son coéquipier de Lou, Montrezl Harrell, qui est répertorié à +175.

Le quatrième sur la liste est Derrick Rose à +1000, et il aura un rôle énorme à jouer pour les Pistons après avoir expédié à la fois Andre Drummond et Reggie Jackson au cours des deux dernières semaines. Blake Griffin et Luke Kennard sont tous les deux également absents en raison de blessures.

Voir toutes les cotes de pari NBA Sixième homme de l’année ci-dessous.

Cotes de paris actuelles sur le sixième homme de l’année de la NBA 2020

Lou Williams: +150

Montrezl Harrell: +175

Dennis Schroder: +200

Derrick Rose: +1000

Goran Dragic: +5000

Jordan Clarkson: +8000

Rudy Gay: +10000

Eric Gordon: +10000

Jerami Grant: +10000

George Hill: +10000

Serge Ibaka: +10000

Bogdan Bogdanovic: +10000

Dwight Howard: +10000

Davis Bertans: +10000

Kyle Kuzma: +15000

Seth Curry: +20000

James Ennis: +20000

Tyus Jones: +20000

Patty Mills: +20000

Malik Monk: +20000

Bobby Portis: +20000

Austin Rivers: +20000

Terrence Ross: +20000

Rajon Rondo: +20000

Delon Wright: +20000

