Cotes de paris de la Ligue chinoise de super basket-ball, choix (22 avril): Taiwan Beer vs Yulon Dinos

Crédit:

Le garde Marcus Keene # 3 de Yulon Luxgen Dinos tente de se préparer lors de la finale de la SBL Game One entre Taiwan Beer et Yulon Luxgen Dinos au Hao Yu Trainning Center le 21 avril 2020 à New Taipei City, Taiwan. (Photo de Gene Wang / .)

22 avr.2020 09:46 HAE

Basketball régulier manquant? Aucun problème! Le Super Basketball est là pour sauver la situation.

Super Basketball?! Oui, tu m’as entendu. Et non, ce n’est pas une version virtuelle eSport du jeu d’arcade des années 1980, bien que cela ne m’étonnerait pas si cela existe aussi en ce moment.

Taiwan Beer vs Yulon Dinos

Jeudi, 5 h HE

Tartinade: Bière -5,5

O / U: 169,5

Nous sommes un peu en retard à la fête, car les finales des finales prééminentes de la ligue semi-pro du Taipei chinois ont déjà commencé. Le jeu 1 est dans les livres, alors que les Dinos ont frappé la bière, 88-83.

Le jeu 2, le jeu sur lequel nous parierons, vous sera présenté jeudi à une heure de grande écoute à 5 h HE. Je vous dirais d’enregistrer le jeu sur DVR, mais… oui, il n’y a aucun moyen que ce soit à la télévision. Parfois, vous feriez mieux de vous réveiller avec de l’argent sur votre compte de paris sportifs.

Est-ce que je sais beaucoup de choses sur cette ligue? Non. Cependant, je sais que la Beer, qui a été la meilleure équipe de la ligue de loin cette année et -11,5 dans le match 1, n’est que de -5,5 chez FanDuel pour le match 2.

Je ne sais pas s’il y a réellement des objets tranchants qui parient le Super Basketball, mais la bière a été super cuite de -3,5 à -5,5 depuis son ouverture. Rien de tel que l’achat de la bière à un prix bas et bas.

Quelque chose me dit que la bière va faire la danse heureuse après le deuxième match. Autant monter dans le wagon et profiter de la balade.