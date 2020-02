Cotes de paris sur les joueurs les plus améliorées de la NBA 2020: Brandon Ingram en tête du peloton après les étoiles

Crédit:

Il y a toujours de nombreux joueurs méritants pour ce prix chaque année, mais il est généralement réservé à un joueur plus jeune qui fait des bonds statistiques grâce à des rôles plus importants.

Le marché des paris arrime les deux favoris en ce moment comme Brandon Ingram (+150) et Luka Doncic (+175). Hornets PG Devonte ’Graham, l’une des meilleures histoires de l’année, est actuellement troisième avec +400 cotes.

Derrière eux, Shai Gilgeous-Alexander (+650) et Bam Adebayo (+650), puis il passe à une liste complète de joueurs à 50/1 ou moins.

Cotes de paris sur les joueurs de la NBA 2020 les plus améliorées

Brandon Ingram: +150

Luka Doncic: +175

Devonte ’Graham: +400

Bam Adebayo: +650

Shai Gilgeous-Alexander: +650

Trae Young: +5000

Malcolm Brogdon: +8000

Jaylen Brown: +8000

Domantas Sabonis: +8000

Jayson Tatum: +8000

Pascal Siakam: +8000

Markelle Fultz: +10000

Jaren Jackson Jr .: +10000

Luke Kennard: +10000

Fred VanVleet: +10000

Andrew Wiggins: +10000

Davis Bertans: +10000

Mo Bamba: +15000

Alex Caruso: +15000

Aaron Gordon: +15000

Dejounte Murray: +15000

Josh Okogie: +15000

Norman Powell: +15000

Terry Rozier: +15000

Collin Sexton: +15000

TJ Warren: +15000

Derrick White: +15000

Jarrett Allen: +15000

Aron Baynes: +15000

Moritz Wagner: +15000