Cotes de repêchage de la NBA 2020: James Wiseman devient le favori pour le premier rang

Il y a évidemment beaucoup d’incertitude à propos de la NBA en ce qui concerne le moment où la saison 2019-20 reprendra, le cas échéant, à quoi les séries éliminatoires pourraient ressembler et ce que cela signifie pour la classe de repêchage entrante.

Anthony Slater de The Athletic a rapporté hier que le tirage au sort de la NBA – initialement prévu pour le 19 mai – est susceptible de reculer. Le projet, initialement prévu pour le 25 juin, subira probablement le même sort.

Étant donné que les chances de loterie – et donc la position de repêchage – sont déterminées par le record de fin de saison, la NBA devra prendre une décision sur la façon dont le reste de la campagne 2019-20 se déroulera avant que les repêches ne puissent avoir lieu.

Pourtant, les paris sportifs offrent des chances sur quel joueur éligible ira n ° 1 dans le projet – chaque fois que cela se produira. En fait, à part les cotes du titre, c’est le seul moyen pour un parieur de la NBA de passer à l’action pendant cette période.

Dans l’état actuel des choses, James Wiseman, qui a joué trois matchs pour Memphis avant de se retirer en raison de problèmes d’éligibilité, est le favori actuel pour être le premier joueur sélectionné à DraftKings. C’est en fait un changement par rapport à hier: il était deuxième au classement général derrière le gardien de Géorgie Anthony Edwards, qui avait même de l’argent il y a un jour mais qui est maintenant à 2-1.

Il y a eu des rumeurs récentes selon lesquelles les Golden State Warriors, qui détiennent actuellement le pire record de la ligue à 15-50, auraient le grand homme de Memphis au sommet de leur tableau de bord, ce qui est logique compte tenu des besoins de leur équipe.

Après Wiseman et Edwards en cote, LaMelo Ball, frère du joueur de la NBA Lonzo, a une fiche de 3-1; Le grand homme de Dayton Obi Toppin à 4-1; et l’ailier israélien Deni Avdija à 5-1. Aucun autre joueur n’est actuellement en dessous de 14-1.

Voir toutes les cotes ci-dessous.

Chances à compter du mercredi 29 avril et via DraftKings.

2020 NBA Draft Odds to Go Numéro 1

James Wiseman: -110

Anthony Edwards: +200

Bal de LaMelo: +300

Obi Toppin: +400

Deni Avdija: +500

Tyrese Haliburton: +1400

Cole Anthony: +1700

RJ Hampton: +2000

Killian Hayes: +2000

Onyeka Okongwu: +2200

Isaac Okoro: +4000

Tyrese Maxey: +5000

Nico Mannion: +6600

Jaden McDaniels: +6600

Vernon Carey: +7500

Theo Maledon: +7500

Précieux Achiuwa: +8000

Isaiah Stewart: +8000

Kerry Blackshear Jr .: +10000

Devon Dotson: +10000

Josh Green: +10000

Ashton Hagans: +10000

Cassius Stanley: +10000

Joel Ayayi: +10000

Zeke Nnaji: +10000

Jordan Nwora: +10000

Yoeli Childs: +10000

Armando Bacot: +15000

Mamadi Diakite: +15000

Payton Pritchard: +15000

Filip Petrusev: +15000

Tre Jones: +20000

Xavier Tillman: +20000

Luka Garza: +20000

Udoka Azubuike: +30000

Charles Bassey: +30000

Cassius Winston: +30000

Isaiah Joe: +30000

Paul Reed: +30000

