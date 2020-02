Cotes des paris sur le repêchage NBA 2020: Anthony Edwards, le favori pour aller n ° 1

Crédit:

19 févr.2020 17h55 HNE

Avec les deux premiers choix du repêchage de la NBA 2019 – Zion Williamson et Ja Morant – ayant des campagnes de recrues si réussies, les derniers joueurs de la NBA se tourneront bientôt vers le repêchage de la NBA 2020 cet été.

Il n’y a évidemment pas de Zion dans le peloton, mais il y a toujours des joueurs talentueux, il semble qu’il n’y ait pas de choix de consensus comme il y en avait l’année dernière.

Le gardien de Géorgie Anthony Edwards est actuellement en tête du peloton, avec une moyenne de 19,0 points et 5,3 rebonds par match en première année.

Il y a trois autres joueurs de moins de 5-1 à repêcher en premier: James Wiseman (+200), qui s’est retiré de Memphis plus tôt cette année après avoir été suspendu; LaMelo Ball (+300), le frère de Lonzo Ball qui a joué à l’étranger cette année en Australie; et Deni Avdija (+400), un joueur de 19 ans du Maccabi Tel Aviv.

Voir la cote complète des paris de sélection NBA Draft No. 1 ci-dessous.

Quel joueur ira n ° 1 au repêchage de la NBA 2020?

Anthony Edwards: +100

James Wiseman: +200

Bal de LaMelo: +300

Deni Avdija: +400

Tyrese Haliburton: +900

Cole Anthony: +1200

Isaac Okoro: +1200

Obi Toppin: +2000

Tyrese Maxey: +2000

Isaiah Stewart: +4000

Jaden McDaniels: +4000

RJ Hampton: +4000

Josh Green: +8000

Nico Mannion: +8000

Précieux Achiuwa: +8000

Theo Maledon: +8000

Vernon Carey: +8000

Armando Bacot: +10000

Ashton Hagans: +10000

Cassius Stanley: +10000

Cassius Winston: +10000

Charles Bassey: +10000

Devon Dotson: +10000

Filip Petrusev: +10000

Kerry Blackshear Jr .: +10000

Tre Jones: +10000

Udoka Azubuike: +10000