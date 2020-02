Cotes et choix de la conférence de l’Est: quelle équipe représente la plus grande menace pour les dollars?

Crédit:

Stacy Revere / .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo défendu par Al Horford et Joel Embiid

25 févr.2020 18:18 EST

La Conférence de l’Est de la NBA est un gant à part entière cette année, après que l’Occident ait volé la vedette à chaque saison. Il y a de sérieux prétendants tout au long de la conférence, tous cachés derrière une excellente équipe de tous les temps qui semble être en passe de remporter plus de 70 victoires.

Les Bucks font équipe avec toutes ces équipes parce que, eh bien, ils sont la meilleure équipe de la ligue et font équipe avec n’importe qui. Mais pour chaque statistique que je peux vous donner sur la qualité des Bucks, il y a des éléments dans toutes ces équipes qui me donnent une pause me donneraient une pause pour aller à tapis sur Milwaukee pour gagner l’Est.

Voici un aperçu des quatre principaux adversaires du trône présumé de Milwaukee: le Toronto Raptors (+750 cotes), Boston Celtics (+750 cotes), chaleur de Miami (+750 cotes) et Philadelphia 76ers (+800 cotes). J’exclus les Pacers pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles la façon dont Indy a été complètement démonté après le retour de Victor Oladipo de ses blessures et de ses autres problèmes de blessures endémiques.

Cotes dès mardi à 18 h ET et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

RAPTORS DE TORONTO

Cote de la Conférence de l’Est: +750

Les plus grands atouts: Polyvalence et expérience défensives

Les plus grandes faiblesses: Puissance en étoile, attaque en demi-cour

Toronto a beaucoup à faire. Les Raptors sont les champions en titre, et alors que tout le monde s’attendait à ce qu’ils se retournent et acceptent leur sort après le départ de Kawhi Leonard, ils ont eu d’autres idées.

Le plus grand atout de Toronto dans toutes les confrontations avec l’Est est sa polyvalence. Les Raptors peuvent jouer n’importe quel style. Seerat Sohi a décrit cela pour Yahoo, Blake Murphy a écrit une ventilation sur la façon dont ils abandonnent tant de 3 mais restent une défense d’élite.

C’est un élément sous-estimé; vous voyez différentes équipes tout au long des éliminatoires. Toronto devra pouvoir changer contre les Celtics, jouer contre les Sixers, tomber contre les Bucks et utiliser toutes ces choses à différents moments de chaque série. Ils sont sans aucun doute l’équipe la mieux équipée pour cela.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter