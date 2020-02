Cotes et choix de NBA: Thunder peut-il conserver la séquence historique ATS de la route historique? (25 février)

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 3-5 pour -1.0 unité. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Hawks +8 et il a fermé à Hawks +8,5 (perdu)

je parie Hawks-Sixers sous 228,5 et il a fermé à 227 (perdu)

je parie Hawks (en direct) +15,5 (perdu)

je parie Knicks +14 et il a fermé à Knicks +12 (gagné)

je parie Knicks-Rockets moins de 227,5 et il a fermé à 225 (perdu)

je parie Magic-Nets (2H) sous 108 (perdu)

je parie Grizzlies-Clippers moins de 233 et il a clôturé à 235 (won)

je parie Clippers-Mavs-Rockets ML parlay (a gagné)

Lundi a été une journée étrange et frustrante. La NBA est un sport tellement unique à parier sur le marché. Pour tous les sports, il est généralement plus rentable de saisir les lignes tôt avant qu’elles ne deviennent plus liquides et se rapprochent ainsi d’une ligne de fermeture et des lignes vraies et justes.

Mais avec le football, le golf, le football ou tout autre sport, vous pouvez assez facilement handicaper une première ligne et ne pas avoir à vous soucier d’autres facteurs – peut-être de la météo, mais c’est tout. Mais avec la NBA, vous devez faire un choix: parier contre un ouvreur en douceur mais vous ouvrir au risque de nouvelles sur les blessures, ou attendre les nouvelles sur les blessures, mais parier contre un marché plus difficile.

J’ai été frappé avec ça hier dans le match des Hawks-Sixers. Je parie l’écart et le total tôt quand Ben Simmons était absent et Tobias Harris était douteux. Mais plus tard dans la journée, Harris est passé à discutable et a finalement fini par jouer de manière surprenante. Et il a très bien joué aux côtés de Joel Embiid, frappant quatre de ses trois 3 points et accumulant 25 points sur 50% de tir.

Ce fut aussi une journée étrange pour CLV pour les autres matchs. J’ai vraiment aimé les Grizzlies-Clippers sous, et j’ai gagné ce pari malgré un CLV négatif. Mais pour les Knicks-Rockets sous, j’ai perdu malgré le gain de CLV. Truc amusant!

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 239-220-3

Spreads: 93-89-3

Totaux: 90-98

Moneylines: 24-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Analyse et cotes des paris NBA

Sauter à: Cotes et analyse | Compositions de départ prévues et nouvelles sur les blessures | Accessoires de joueur | Valeurs et stratégie de DFS | Mes paris

Cotes du mardi après-midi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

19 h ET: Charlotte Hornets à Indiana Pacers (-10,5), 210

19 h 30 HE: Milwaukee Bucks (-1,5) chez Toronto Raptors, 231

20 h ET: OKC Thunder (-7,5) aux Chicago Bulls, 217,5

21 h ET: Pistons de Detroit à Denver Nuggets (-12,5), 214

22 h 00 ET: Pélicans de la Nouvelle-Orléans à LA Lakers (-8), 239,5

22 h 00 ET: Boston Celtics (-6,5) chez Portland Trail Blazers, 225,5

22h30. ET: Sacramento Kings (-6) chez Golden State Warriors, 224,5

Thunder at Bulls

Le Thunder a été l’équipe la plus sous-évaluée de la NBA cette saison, point final. Ils sont 38-18 ATS dans l’ensemble, et la plupart de cette valeur est venue sur la route, où ils sont allés un incroyable 21-5 ATS. Je veux dire, c’est tout simplement ridicule.

Dans des situations comme celle-ci, cependant, vous devez tenir compte du fait que cette tendance est largement disponible, tant pour le public que pour les cotes. Et si le marché est efficace étant donné la tendance des marchés à l’efficience, alors les choses régresseront et iront vers .500 sur un plus grand échantillon.

Et je pense que nous nous dirigeons là-bas en ce moment. Jetez un œil à leurs écarts par rapport aux équipes dont vous pourriez dire qu’elles se situent dans un niveau similaire en ce moment: à la fin de janvier, elles étaient -1 favorites contre les Suns et -2,5 favorites contre les Kings – les deux sur la route. Maintenant contre les Bulls ce soir, ils sont favoris à 7,5 points.

Cela dit, même dans ces jeux – et les plus récents aussi – ils ont souvent couvert assez facilement et un taux élevé, ce qui suggère que le marché n’a pas seulement besoin de s’adapter; il doit s’ajuster de façon importante. Est-ce que 7,5 suffisent?