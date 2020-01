Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 8-0 et une fiche de 5-2-1 contre l’écart au cours de leurs huit derniers matchs. Les Lakers peuvent prolonger leur séquence de victoires actuelle à neuf matchs de suite avec une victoire sur les Cavaliers de Cleveland lundi soir.

Los Angeles a ouvert ses portes en tant que favori à domicile de 13,5 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs 11 derniers matchs disputés un lundi soir, les Lakers ont une fiche de 2-9 contre l’écart.

Avec LeBron James hors de la grippe et Anthony Davis avec une blessure au dos samedi, les Lakers ont été mis en retrait de neuf points sur la route contre le chauffé à chaud d’Oklahoma City Thunder. Mais Los Angeles a montré sa profondeur avec une impressionnante victoire sur route 125-110 contre le Thunder.

Sept Lakers ont marqué deux points avec Kyle Kuzma en tête avec 36 points et Rajon Rondo avec 21 points, 12 rebonds et huit passes décisives. Cela n’a peut-être été qu’un match, mais on a l’impression que Los Angeles a rejeté toute idée selon laquelle il n’y a pas la profondeur derrière Davis et James pour gagner en séries éliminatoires.

Les Lakers rentrent chez eux pour cette confrontation où ils sont 15-4 SU et 10-8-1 ATS cette saison selon la base de données OddsShark NBA.

Après avoir débuté en janvier avec un 0-4 SU et un 1-3 ATS à domicile, les Cavaliers ont ouvert leur road trip actuel de six matchs avec des résultats impressionnants. Jeudi dernier, Cleveland a battu Détroit 115-112 avec un outsider de 7,5 points et a enchaîné avec une victoire de 111-103 contre les Denver Nuggets avec un outsider de 12,5 points.

La séquence de victoires surprenante des Cavaliers sera mise à l’épreuve au cours des deux prochaines nuits avec un match consécutif au Staples Center contre les Lakers et les Clippers. Cleveland a une fiche de 6-2 contre l’écart à ses huit derniers matchs contre les adversaires de la Conférence Ouest.

Le total de lundi est fixé à 220,5 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER a une fiche de 5-1 lors des six derniers matchs sur route de Cleveland contre Los Angeles.

James et Danny Green sont susceptibles de revenir à l’action contre Cleveland, tandis qu’Anthony Davis (coccyx) et Rajon Rondo (doigt) sont tous deux considérés comme douteux. Mais si ces deux derniers matchs ont prouvé quelque chose, c’est que les Lakers seront difficiles à gérer pour les équipes adverses, peu importe qui est en assez bonne santé pour jouer.

