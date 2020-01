Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont le meilleur record de route de la NBA cette saison avec 17-3 d’affilée et 11-9 contre l’écart. Les Lakers tenteront de prolonger leur séquence de victoires sur la route à quatre matchs avec une victoire contre les Houston Rockets samedi soir.

Los Angeles est un outsider de 2,5 points sur les cotes de la NBA à Houston sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs sept derniers matchs contre les Rockets, les Lakers ont une fiche de 5-2 contre l’écart.

Lakers chez Rockets | Rapport de correspondance OddsShark

Les Lakers ont réussi une séquence de victoires de 9-0 SU et 6-2-1 ATS mercredi soir dans une défaite surprenante contre le Orlando Magic en tant que favoris à domicile de 10,5 points. LeBron James a récolté 19 passes décisives alors que les Lakers ont marqué 118 points, mais bien que ce soit suffisant pour gagner la plupart des soirs, l’équipe a eu une nuit offensive défensive et a accordé 119 points à la magie.

Los Angeles n’avait accordé que 103 points par match au cours de ses huit matchs précédents avant la défaite de mercredi.

Lors de leurs 14 derniers matchs en tant qu’outsider, les Lakers ont une fiche de 11-3 ATS et 9-5 ATS selon la base de données OddsShark NBA. Los Angeles est 4-1 SU et ATS en cinq matchs en tant que chien en 2019-20.

Houston a connu une période difficile au cours de ses quatre derniers matchs, perdant carrément comme favori contre le Thunder d’Oklahoma City, les Grizzlies de Memphis et les Portland Trail Blazers. Les Rockets étaient 8-2 SU et 6-4 ATS au cours de leurs 10 matchs précédents avant de frapper ce récent dérapage 1-3 SU et ATS. La défaite contre Portland à domicile en tant que favoris de 8,5 points a brisé une séquence de cinq victoires consécutives à domicile.

Houston a une fiche de 14-5 SU et 10-9 ATS à domicile cette saison et tentera de démarrer une nouvelle séquence de victoires à domicile avec chacun de ses trois prochains matchs au Toyota Center.

Le total du samedi soir est fixé à 232 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER est de 8-0 lors des huit derniers matchs à domicile de Houston contre les Lakers.

Anthony Davis est à nouveau répertorié comme discutable pour le concours de samedi après avoir raté chacun des quatre derniers matchs avec une blessure au coccyx. Ce serait formidable de voir Davis et James affronter James Harden et Russell Westbrook, mais les Lakers pourraient choisir de continuer à jouer prudemment avec leur grand homme vedette et le garder à l’écart jusqu’à ce qu’il soit complètement guéri.

