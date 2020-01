Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 10-1 et une fiche de 7-3-1 contre l’écart au cours de leurs 11 derniers matchs. Les Lakers viseront une cinquième victoire consécutive sur route lundi soir lors de leur visite aux Boston Celtics.

Los Angeles est un favori de la route à quatre points sur les cotes de la NBA à Boston sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Les Celtics ont une fiche de 11-4 SU et 12-3 ATS à leurs 15 derniers matchs en tant qu’outsider à domicile.

Avec une victoire sur route de 124-115 contre les Rockets de Houston, les Lakers ont remporté une autre grande victoire sans Anthony Davis. En l’absence de Davis, les Lakers étaient 4-1 SU et ATS avec des victoires bouleversées sur la route contre les Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder et les Rockets; trois prétendants aux éliminatoires dans la conférence.

Et ce ne sont pas seulement des performances d’arrêt sur la défense non plus; sans leur meilleur marqueur, les Lakers ont en moyenne 124,8 points par match. Davis devrait jouer lundi, mais ses coéquipiers continuent de prouver qu’ils peuvent faire le travail quand il n’est pas sur le terrain.

Au cours de leurs 20 derniers matchs sur route, les Lakers sont 18-2 SU et 12-8 ATS selon la base de données OddsShark NBA.

Janvier n’a pas été tendre avec les Celtics. Depuis qu’il n’a perdu que huit de ses 33 premiers matchs en 25-8 SU et 20-11-2 ATS au début de la saison, Boston n’a que 2-6 SU et 3-5 ATS au cours de ses huit derniers matchs.

Le duo de gardes dynamiques des Celtics, Kemba Walker (genou) et Jaylen Brown (pouce), a également frappé, mais les deux devraient jouer lundi soir. Boston avait une fiche de 15-2 SU et 10-6-1 ATS à domicile avant cette baisse actuelle de 1-3 SU et ATS à domicile.

Le total du lundi soir est fixé à 223 points sur les sites de paris sportifs. Le OVER a une fiche de 5-0 lors des cinq derniers matchs de Los Angeles.

Avec plusieurs joueurs clés qui se sont blessés pour ce jeu, il est difficile d’évaluer à quel point il sera compétitif et à quoi ressemblera le déroulement du jeu. Mais avec James en bonne santé et les Lakers en plein essor, Los Angeles est un favori de la route digne indépendamment des listes.

