Cotes et tendances de paris NBA

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 1-7 et une fiche de 2-6 contre l’écart lors de leurs huit derniers matchs sur la route contre les Knicks de New York. Les Lakers peuvent commencer à renverser la vapeur contre les Knicks avec une victoire sur la route mercredi soir.

Los Angeles est un favori de 11 points sur la route de la NBA à New York sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. À leurs sept derniers matchs en tant que favori à deux chiffres, les Lakers ont une fiche de 2-4-1 contre l’écart.

Lakers chez Knicks

Le retour à l’action d’Anthony Davis lundi a été gâché par les Boston Celtics, qui ont infligé aux Lakers leur pire défaite de la saison dans un superbe éclatement de 139-107. Los Angeles avait une fiche de 10-1 SU et 7-3-1 ATS lors de leurs 11 matchs précédents avant lundi, sa seule défaite sur cette période étant d’un point.

La performance horrible est sortie de nulle part, mais ce n’est pas celle sur laquelle les Lakers sont susceptibles de s’attarder; Los Angeles est toujours à égalité avec Milwaukee pour le meilleur record sur route de la NBA avec 18-4 SU et 12-10 ATS.

Y compris la défaite contre Boston en tant que favoris de 2,5 points, les Lakers ont maintenant une fiche de 2-7 contre l’écart à leurs neuf derniers matchs contre les adversaires de la Conférence de l’Est, selon la base de données OddsShark NBA.

Les Knicks ont réalisé une solide série de matchs de basket-ball au cours de la deuxième moitié du mois de décembre, avec 6-4 SU et 7-3 ATS sur une période de 10 matchs qui comprenait des bouleversements sur Golden State, Sacramento, Brooklyn et Portland.

Mais depuis lors, New York a retrouvé ses chemins perdants, avec une fiche de 2-8 SU et 4-6 ATS au cours de ses 10 derniers matchs dans une séquence qui inclut une défaite de 117-87 sur la route des Lakers. New York n’a que 6-15 SU et 10-11 ATS à domicile cette saison.

Le total de mercredi soir est fixé à 223,5 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER a une fiche de 6-0 lors des six derniers matchs de Los Angeles.

Toute chance que les Knicks avaient des Lakers de somnambuler à travers ce jeu a disparu par la fenêtre après une défaite contre les Celtics. Los Angeles devrait se concentrer sur l’obtention d’une victoire avec Davis de retour dans la programmation, et New York ne semble pas offrir beaucoup de résistance dans cette quête. Peu de choses ont changé depuis que les Lakers ont battu les Knicks par 30 il y a deux semaines.

