Cotes et tendances de paris NBA

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 19-4 et une fiche de 12-11 contre l’écart en 23 matchs sur la route cette saison. Les Lakers tenteront de décrocher une nouvelle victoire sur la route jeudi soir lorsqu’ils affronteront les Brooklyn Nets.

Los Angeles est un favori de la route de 5,5 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs neuf derniers matchs contre des adversaires de la division Atlantique, les Lakers ont une fiche de 1-8 contre l’écart.

Lakers chez Nets

Après avoir enregistré seulement neuf points lors de son premier match de retour de blessure contre les Celtics de Boston, Anthony Davis avait l’air beaucoup plus net mercredi soir contre les Knicks de New York. Davis avait une avance de 28 points en tête de l’équipe dans la victoire 100-92 de Los Angeles contre New York alors que les Lakers remportaient la victoire mais ne parvenaient pas à couvrir l’écart en tant que favoris à 11 points.

Les Lakers sont de retour à pleine puissance avec Davis et Rajon Rondo en bonne santé, et l’équipe devrait être fraîche pour le match de ce soir à Brooklyn car seul LeBron James a joué plus de 30 minutes contre les Knicks.

Les Lakers sont 6-0 SU et 5-1 ATS lors de leurs six derniers matchs lors de la deuxième nuit consécutive selon la base de données OddsShark NBA.

Les choses ne vont pas bien à Brooklyn. Depuis que les Nets ont disputé un SU 12-6 et un ATS en novembre et décembre, Brooklyn n’a que 2-11 SU et ATS lors de ses 13 derniers matchs avec trois défaites consécutives à domicile.

Kyrie Irving devrait jouer après avoir raté le match de lundi contre Philadelphie avec une blessure aux ischio-jambiers. Irving affiche de bonnes moyennes statistiques avec 26,5 points et 6,9 passes décisives par match, mais il n’a disputé que 15 matchs en 2019-2020 et a également été au centre de certaines controverses hors court. Brooklyn a 18-24 SU et ATS cette saison.

Le total de jeudi soir est fixé à 229 points sur les sites de paris sportifs. L’UNDER a une fiche de 4-1 lors des cinq derniers matchs de Brooklyn contre Los Angeles.

Los Angeles n’a que 1-3 contre l’écart au cours de ses quatre derniers matchs depuis qu’il a connu un dossier de 4-0 contre l’écart lors de ses quatre matchs précédents. Les Lakers sont clairement la meilleure équipe dans ce match, mais ils disputeront leur troisième match en quatre soirs alors que Boston est absent depuis lundi; la fatigue pourrait finir par être un facteur.

